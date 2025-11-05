Live
A baj nem jár egyedül. Súlyos sérüléshullám sújtja a címvédő PSG labdarúgócsapatát a Bayern München elleni keddi, 2-1-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzést követően: Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé és Nuno Mendes is hetekre kidőlt.

A marokkói jobbhátvéd a félidő hosszabbításában szenvedett bal bokasérülést, miután Luis Díaz szabálytalanul, hátulról csúszott rá. A játékvezető a videós visszanézést követően piros lappal állította ki a kolumbiai támadót. A PSG orvosi közleménye szerint Hakimi felépülése több hetet vesz igénybe.

Diaz szabálytalan szerelése a PSG-Bayern BL-meccsen Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto
Diaz szabálytalan szerelése a PSG-Bayern BL-meccsen
Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Nagy bajban a PSG

Ousmane Dembélé a találkozó 25. percében volt kénytelen elhagyni a pályát, miután megsérült az izom a bal vádlijában. A francia támadó a múlt héten tért vissza korábbi combproblémái után, mostani sérülése miatt ismét hetekre kikerülhet a keretből.

A portugál balhátvéd Nuno Mendes a mérkőzés hajrájában sérült meg, nála a Paris Saint-Germain orvosi stábja bal térdszalag-húzódást diagnosztizált, és szintén többhetes kihagyás várhat rá.

(COMBO) This combination of pictures created on November 05, 2025 shows (From L) Paris Saint-Germain's Portuguese defender #25 Nuno Mendes answering journalist's questions at the Campus Paris Saint-Germain in Poissy, in the western outskirts of Paris on October 26, 2025, Paris Saint-Germain's Moroccan defender #02 Achraf Hakimi during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Paris Saint-Germain (FRA) and Atalanta (ITA) at the Parc des Princes stadium in Paris on September 17, 2025 and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele during the FIFA Club World Cup 2025 final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 13, 2025. Dembele, Hakimi and Mendes, injured on November 4, 2025, against Bayern Munich in the Champions League, will be out for several weeks, Paris SG announced on November 5. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT and FRANCK FIFE / AFP)
Nuno Mendes, Achraf Hakimi és Ousmane Dembélé egyaránt hetekre kidőlt 
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A Bayern München a mérkőzést a volt liverpooli Luis Díaz két góljával 2-1-re megnyerte Párizsban; a hazaiak egyetlen találatát João Neves szerezte a 86. percben. Díaz kiállítása után a bajor klub közösségi oldalán „gyors felépülést” kívánt Hakiminek.

A PSG ezzel komoly gondba került a védelem és a támadósor mindkét szélén, mivel Marquinhos és Warren Zaïre-Emery is kisebb sérüléssel bajlódik. A csapat legközelebb a hétvégén, a Ligue 1-ben a RC Lens ellen lép pályára.

