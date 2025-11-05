A marokkói jobbhátvéd a félidő hosszabbításában szenvedett bal bokasérülést, miután Luis Díaz szabálytalanul, hátulról csúszott rá. A játékvezető a videós visszanézést követően piros lappal állította ki a kolumbiai támadót. A PSG orvosi közleménye szerint Hakimi felépülése több hetet vesz igénybe.

Diaz szabálytalan szerelése a PSG-Bayern BL-meccsen

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Nagy bajban a PSG

Ousmane Dembélé a találkozó 25. percében volt kénytelen elhagyni a pályát, miután megsérült az izom a bal vádlijában. A francia támadó a múlt héten tért vissza korábbi combproblémái után, mostani sérülése miatt ismét hetekre kikerülhet a keretből.

A portugál balhátvéd Nuno Mendes a mérkőzés hajrájában sérült meg, nála a Paris Saint-Germain orvosi stábja bal térdszalag-húzódást diagnosztizált, és szintén többhetes kihagyás várhat rá.

Nuno Mendes, Achraf Hakimi és Ousmane Dembélé egyaránt hetekre kidőlt

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A Bayern München a mérkőzést a volt liverpooli Luis Díaz két góljával 2-1-re megnyerte Párizsban; a hazaiak egyetlen találatát João Neves szerezte a 86. percben. Díaz kiállítása után a bajor klub közösségi oldalán „gyors felépülést” kívánt Hakiminek.

A PSG ezzel komoly gondba került a védelem és a támadósor mindkét szélén, mivel Marquinhos és Warren Zaïre-Emery is kisebb sérüléssel bajlódik. A csapat legközelebb a hétvégén, a Ligue 1-ben a RC Lens ellen lép pályára.