Magyar diadal büntetőkkel. A Puskás Akadémia U19-es csapata tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást a norvég Brann Bergen ellen az UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágának második fordulójában. Az idegenbeli 1-1 után a felcsúti visszavágó 0-0-val zárult, így jöhettek a büntetők. Bozó Mirkó három norvég lövést is kivédett, ezzel a Puskás 3-1-re megnyerte a párbajt, és továbbjutott.

A mérkőzés elejétől a Puskás Akadémia irányított: Mondovics Kevin már a 10. percben centikkel lőtt a kapu mellé, majd később ismét ő veszélyeztetett, de a norvég kapus bravúrral védett. A félidő végén Shnaider Artur előtt is nagy helyzet adódott, ám a lövését blokkolták, így a szünetre gól nélkül vonultak a csapatok.

A három 11-est hárító Bozó Mirkó volt a Puskás Akadémia hőse Forrás: puskadakademia.hu
A második félidőben a Brann is eljutott néhány veszélyes lehetőségig, de Bozó Mirkó magabiztosan védett, és a hajrában is kulcsszerepet játszott. A rendes játékidő utolsó perceiben Krupa Zsolt fejese is gólt érdemelt volna, ám a norvég kapus óriási bravúrral mentett.

A Puskás Akadémia büntetett

A tizenegyespárbajban Umathum Ádám lövése a kapufán csattant, de Bozó rögtön hárította az ellenfél első próbálkozását, visszahozva a reményt. Ezután Krupa Zsolt és Tóth Olivér magabiztosan értékesítették a maguk büntetőjét, Bozó pedig még kétszer védett – összesen háromszor is kifogta a norvégok lövését. A negyedik körben Pál Barna már a továbbjutást érő gólt lőtte be, ezzel 3-1-re a Puskás Akadémia nyerte a párbajt.

A felcsútiak ezzel a rájátszásba jutottak, ahol a román FCSB lesz az ellenfelük. A Puskás Akadémia honlapja szerint november 26. és december 10. lesz a két játéknap, de pénteken születik majd hivatalos döntés.

