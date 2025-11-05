A mérkőzés elejétől a Puskás Akadémia irányított: Mondovics Kevin már a 10. percben centikkel lőtt a kapu mellé, majd később ismét ő veszélyeztetett, de a norvég kapus bravúrral védett. A félidő végén Shnaider Artur előtt is nagy helyzet adódott, ám a lövését blokkolták, így a szünetre gól nélkül vonultak a csapatok.

A három 11-est hárító Bozó Mirkó volt a Puskás Akadémia hőse

Forrás: puskadakademia.hu

A második félidőben a Brann is eljutott néhány veszélyes lehetőségig, de Bozó Mirkó magabiztosan védett, és a hajrában is kulcsszerepet játszott. A rendes játékidő utolsó perceiben Krupa Zsolt fejese is gólt érdemelt volna, ám a norvég kapus óriási bravúrral mentett.

A Puskás Akadémia büntetett

A tizenegyespárbajban Umathum Ádám lövése a kapufán csattant, de Bozó rögtön hárította az ellenfél első próbálkozását, visszahozva a reményt. Ezután Krupa Zsolt és Tóth Olivér magabiztosan értékesítették a maguk büntetőjét, Bozó pedig még kétszer védett – összesen háromszor is kifogta a norvégok lövését. A negyedik körben Pál Barna már a továbbjutást érő gólt lőtte be, ezzel 3-1-re a Puskás Akadémia nyerte a párbajt.

A felcsútiak ezzel a rájátszásba jutottak, ahol a román FCSB lesz az ellenfelük. A Puskás Akadémia honlapja szerint november 26. és december 10. lesz a két játéknap, de pénteken születik majd hivatalos döntés.