Az NB I-ben tavaly ezüstérmes Puskás Akadémia Mezőkövesdre látogatott, ahol az újonc Kazincbarcika ellen lépett pályára. Az egységesen 100 forintba kerülő belépő ellenére mindössze 646 néző volt kíváncsi az összecsapásra, amelyen nagyon visszafogottan kezdett mindkét csapat. A két csapat a júliusi nyitófordulóban csapott össze legutóbb, akkor 2-1-re nyertek otthon a felcsútiak.
Az első lövésre több mint tíz percet kellett várni, de az sem okozott gondot a hazai kapusnak. Húsz perc után megélénkült a játék, valamelyest veszélyesebbek voltak az előző kiírásban ezüstérmes felcsútiak, akik egy szöglettel felérő nagy bedobást követően vezetést szereztek Dárdai Palkó révén.
A vártnál nehezebben győzte le az újoncot a Puskás Akadémia
Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, ugyanis az örmény válogatott Harutjunjan a saját 16-osánál eladta a labdát, ezt pedig könyörtelenül kihasználta az újonc Kazincbarcika, így döntetlennel vonulhattak öltözőbe a csapatok.
A térfélcserét követően ugyanolyan álmosan futballozott mindkét együttes, mint az első játékrész elején, így helyzetek egyáltalán nem alakultak ki. Az egyetlen izgalmat Favorov távoli bombája jelentette, melyet Juhász lábbal védett.
A játékosok a későbbiekben sem fokozták a tempót, így csendesen peregtek a percek, csak néhány durvább szabálytalanság és technikai hiba borzolta a kedélyeket. Colley beállítása némi lendületet adott a Puskás Akadémiának, amely aztán a hajrában Golla szépségdíjas találatával - kiszorított szögből, félfordulatból, ívelten a kapus felett lőtt a bal sarokba - megszerezte a vezetést. Az utolsó pillanatban a magyar válogatott Lukács Dániel tette magabiztossá a felcsúti sikert.
A felcsútiak immár négy kör óta veretlenek.
Fizz Liga, 12. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 1-3 (1-1)
Mezőkövesd, 646 néző, v.: Káprály
gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai P. (30.), Golla (85.), Lukács (94.)
sárga lap: Meszhi (74.), Deutsch (90.), illetve Golla (54.), Szolnoki (56.)
