A Puskás Akadémia válogatott csatára, Lukács Dániel volt a főszereplője, ennek a második félidőre havazásba fordult bajnoki meccsnek. A Marco Rossi nemzeti tizenegyében is remekül szereplő támadó kétszer is eredményes volt a mérkőzésen, mindkét félidő végén, a vezetést még a 40. percben egy remekbeszabott fejessel szerezte meg. A PAFC játékosa a két találatával immár kilencnél jár az NB I-ben, ezzel Varga Barnabás mögött a második a góllövők listáján.

Fotó: Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia fontos három pontot szerzett

A Fizz Liga 14. fordulója előtt a felcsútiak a 7. helyen álltak, míg a kisvárdaiak az 5.-en, igaz, csak egy pont választotta el a feleket egymástól (20 vs. 19). Ez a Puskás sikerével megváltozott, Lukácsék felugrottak a negyedik pozícióba.