Ahogy a korábbi mérkőzéseken, úgy a Puskás Akadémia elleni meccs kezdése előtt Nyíregyházán is Jenei Imrére, a magyar labdarúgó-válogatott héten elhunyt szövetségi kapitányára emlékeztek a stadionban lévők.

Drámai végjátékot hozott a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza meccse

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, fölényben voltak a labdabirtoklást és a helyzetek számát tekintve is. Jól járatták a labdát, ötletesen futballoztak, többször is megdolgoztatták Szappanost, egyszer pedig a kapufát találták el. A vendégek kontrákkal próbálkoztak, de veszélyt sokáig nem jelentettek az ellenfél kapujára. A félidő derekán aztán egy ilyen gyors ellentámadás végén Nagy Zsolt került helyzetbe, de közeli lövését Farkas blokkolni tudta. A folytatásban inkább a vendégek akarata érvényesült, többször is kapura lőttek, Kovács azonban mindig a helyén volt. A szünet előtt aztán már a hatodik szögletét végezhette el a Nyíregyháza és Edomwonyi ezúttal hat méterről nagyszerű ívben a hosszú felső sarokba csúsztatta a labdát, megszerezve ezzel a vezetést csapatának.

Az utolsó pillanatban mentett pontot a Puskás Akadémia

A térfélcserét követően kissé visszaesett az iram és leginkább a mezőnyben folyt a küzdelem. Sokáig egyik oldalon sem adódott komoly lehetőség. Hol az egyik, hol a másik csapat játszott fölényben, de az első játékrészhez képest jóval kevesebb volt a helyzet és több a szabálytalanság. A házigazda magabiztosan őrizte előnyét, a felcsútiak pedig csak elvétve tudták átjátszani az ellenfél védelmét, de akkor sem jelentettek veszélyt a kapura. A ráadásban aztán egy szabadrúgás után Antonov a saját kapujába csúsztatta a labdát, ezzel elmaradt a hazai siker, a Puskás Akadémia pedig sorozatban az ötödik bajnokiján is pontot szerzett.

Bódog Tamás vezetőedzőnek ez volt a második meccse a hazaiak kispadján és a második döntetlenje, csapata pedig az újabb egy ponttal elmozdult az utolsó helyről. Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője a 250. tétmérkőzésen irányította a felcsútiakat, együttese immár öt forduló óta veretlen.

Fizz Liga, 13. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Puskás Akadémia FC 1-1 (1-0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Rúsz

gólszerzők: Edomwonyi (41.), illetve Antonov (91., öngól)

sárga lap: Manner (1.), Edmowonyi (38.), Kovács D. (94.), illetve Szolnoki (26.), Maceiras (73.)

Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Farkas B., Bitri, Katona L., Antonov - Manner (Gilbert, a szünetben), Sankovic (Toma, 66.), Kovácsréti (Alaxai, 83.) - Babunszki (Oláh, 66.), Edmowonyi (Kovács M., 52.), Katona B.

Puskás Akadémia FC: Szappanos - Maceiras, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill - Szolnoki (Favorov, 57.), Okeke (Kern, 65.) - Dárdai P. (Colley, 57.), Duarte, Nagy Zs. (Fameyeh, 82.) - Lukács