A FIFA külön adja át a férfiak és a nők kategóriájában az év góljainak járó díjakat, ugyanis a Puskás-díj mellett már létezik a Marta-díj is. A kiírás szerint a 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. közötti időszakban szerzett legszebb gólokat jelölölték, függetlenül a bajnokságtól vagy a játékos nemzetiségétől. Az európai szemnek is ismerős gólok közül Lamine Yamal Espanyol elleni gólja jelölt, valamint Declan Rice Real Madrid elleni szabadrúgásgólja is.

Lamine Yamal is a Puskás-díj jelöltjei közé került

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Puskás-díj Lamine Yamalhoz is kerülhet

A jelöléseket a FIFA állította össze a labdarúgás szereplőivel való együttműködésben, majd a FIFA által kijelölt szakértői bizottság 11 gólt tartalmazó rövid listát állított össze. A győzteseket a FIFA Legendák testülete, valamint az online szavazó szurkolók közösen választják meg. A legendák és a szurkolók szavazatai azonos súllyal számítanak – vagyis mindkét csoport szavazata a végső eredmény 50–50%-át adja, függetlenül a szavazók számától.

Ha az eljárás után holtverseny alakul ki az első helyen, a győztes az lesz, akinek a szurkolói szavazatokból több pontja van. A szavazás 2025. november 13-án kezdődik és 2025. december 3-án, közép-európai idő szerint 23:59-kor zárul.

A Puskás-díj jelöltjei:

Alerrandro , aki a Vitória színeiben a Cruzeiro ellen szerzett gólt 2024. augusztus 19-én

, aki a Vitória színeiben a Cruzeiro ellen szerzett gólt 2024. augusztus 19-én Alessandro Deiola , aki a Cagliari játékosaként a Venezia kapuját vette be 2025. május 18-án

, aki a Cagliari játékosaként a Venezia kapuját vette be 2025. május 18-án Pedro de la Vega , aki a Cruz Azul ellen szerzett gólt a Seattle Sounders játékosaként 2025. július 21-én

, aki a Cruz Azul ellen szerzett gólt a Seattle Sounders játékosaként 2025. július 21-én Santiago Montiel , aki az Independiente játékosaként az Independiente Rivadavia ellen lőtt gólt 2025- május 11-én

, aki az Independiente játékosaként az Independiente Rivadavia ellen lőtt gólt 2025- május 11-én Amr Nasser , aki az Al Ahly ellen a Pharco játékosaként talált be 2025. április 17-én

, aki az Al Ahly ellen a Pharco játékosaként talált be 2025. április 17-én Carlos Orrantía , aki a Querétaro ellen lőtt gólt az Atlas játékosaként 2025. április 16-án

, aki a Querétaro ellen lőtt gólt az Atlas játékosaként 2025. április 16-án Lucas Ribeiro , aki a Mamelodi Sundowns játékosaként lőtt gólt a Borussia Dortmund ellen a klub-vb-n 2025. június 21-én

, aki a Mamelodi Sundowns játékosaként lőtt gólt a Borussia Dortmund ellen a klub-vb-n 2025. június 21-én Declan Rice , aki az Arsenal játékosaként lőtt gólt a Real Madrid ellen a BL-ben 2025. április 8-án

, aki az Arsenal játékosaként lőtt gólt a Real Madrid ellen a BL-ben 2025. április 8-án Rizky Ridho , aki a Persija Jakarta színeiben az Arema ellen lőtt gólt 2025. március 9-én

, aki a Persija Jakarta színeiben az Arema ellen lőtt gólt 2025. március 9-én Kévin Rodrigues , aki a Kasımpasa játékosaként lőtt gólt a Rizespor ellen február 9-én

, aki a Kasımpasa játékosaként lőtt gólt a Rizespor ellen február 9-én Lamine Yamal, aki az Espanyol otthonában lőtt gólt a Barcelona játékosaként május 15-én

A gólokat megnézheti a FIFA oldalán és szavani is ugyanott lehet.