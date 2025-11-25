Napra pontosan mintegy 72 évvel ezelőtt, 1953. november 25-én győzte le Puskás Ferenc vezetésével az Aranycsapat 6:3-ra a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen Angliát a Wembleyben, a meccsen, amelyet később már csak úgy emlegettek, mint: „Az évszázad mérkőzése”. A nemzetközi labdarúgásban is mérföldkővé váló angol–magyar napját az MLSZ 1993-ban, a mérkőzés 40. évfordulóján a magyar labdarúgás napjává nyilvánította.

A fantasztikus győzelemre emlékezve az M4 Sport 2025-ben is műsorra tűzi a mérkőzést: 21 órától az eredeti, Szepesi György által tolmácsolt közvetítéssel élhetik újra a találkozót, de előtte a magyar labdarúgás napja alkalmából dr. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke 18:45-től exkluzív interjút ad csatornánknak.

A mérkőzésen egyébként Puskás pazarul játszott, két gólt is szerzett, három gólpasszt is jegyzett, ráadásul az egyik találatát nemes egyszerűséggel később csak „évszázad góljának” nevezték.