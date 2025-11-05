A Bajnokok Ligája alapszakaszának eddigi talán legnagyobb meglepetését szolgáltató, három forduló után 6 ponttal álló azeri Qarabag a hozzá hasonlóan 6 pontos angol Chelsea-t fogadta Bakuban. Abban a Tofiq Bahramov Stadionban, ahol a selejtezők rájátszásában a Ferencváros 3-2-re győzni tudott. A vereség ellenére akkor a meccs végén az azeriek örülhettek, akik most is arra készültek, hogy meglepjék a londoniakat.

A Fradi elleni meccsről is jól ismert mobiltelefonos hangulatkép a Qarabag stadionjában

Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Tartalékosan is erős a Chelsea

Az angol csapat kezdőjéből olyan sztárok hiányoztak, mint Caicedo, Enzo Fernandez, Chaloba, miközben Pedro Neto, Cole Palmer vagy éppen Raheem Sterling sérülés miatt el sem utazott Bakuba.

Caicedo nem sokáig ült a padon, mert Romeo Lavia sérülése miatt már a 8. percben pályára lépett. A Chelsea irányította a meccset, és Estéváo révén a 16. percben meg is szerezték a vezetést a vendégek.

Érik a Qarabag újabb BL-csodája?

A Qarabag nem roggyant meg, sőt ellenkezőleg, rendkívül veszélyes kontrákat vezettek a meglehetősen kényelmes Chelsea-védelem asszisztálása mellett.

A 27. percben az előző idényben még a Ferencvárosban focizó Kady Borghes maradt lent és úgy tűnt, hogy le is kell cserélni a brazilt. Kady ápolása után pedig szinte rögtön kiegyenlített a Qarabag: Camilo Durán verte meg egy azt egyben Jorrel Hatót, a lövése még kijött a bal kapufáról, az ismétlést viszont már nem hibázta el Leandro Andrade (1-1).

Leandro Andrade (balra) nagyon sokszor megverte a Chelsea védőit

Fotó: TOFIK BABAYEV / AFP

A 39. percben pedig már a Qarabag vezetett: ismét Hato volt a főszereplő, a Chelsea védője beleütött egy beadásba a vendégek 16-osán belül, a jogos büntetőt pedig a nyáron a Fradi elleni eredményes Marko Jankovics higgadtan lőtte jobb alsó sarokba.

Ideges hangulat, Chelsea-nyomás

A szünetben hármat cserélt Enzo Maresca: érkezett Enzo Fernandez, Garnacho és Liam Delap, de az angolok játéka nem lett jobb. Amit Reece James viselt a legrosszabbul, az angol válogatott védő körül többször is tömegjelenetek alakultak ki.

Az 53. percben aztán egy kontra végén a Medinától visszapattanó labdát Garnacho lőtte a bal alsóba (2-2), és ettől végre megnyugodott a Chelsea.