Óriási meglepetések születtek a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a szerda kora est rendezett mérkőzéseken. A selejtező rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag Bakuban hátrányból tudott fordítani az első félidőben a Chelsea ellen, míg a ciprusi Pafosz a spanyol Villarealt alázta meg.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának eddigi talán legnagyobb meglepetését szolgáltató, három forduló után 6 ponttal álló azeri Qarabag a hozzá hasonlóan 6 pontos angol Chelsea-t fogadta Bakuban. Abban a Tofiq Bahramov Stadionban, ahol a selejtezők rájátszásában a Ferencváros 3-2-re győzni tudott. A vereség ellenére akkor a meccs végén az azeriek örülhettek, akik most is arra készültek, hogy meglepjék a londoniakat.

Qarabag's Brazilian midfielder #35 Pedro Bicalho and Chelsea's Brazilian striker #20 Joao Pedro vie for the ball during the UEFA Champions League league phase football match between Qarabag and Chelsea at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on November 5, 2025. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
A Fradi elleni meccsről is jól ismert mobiltelefonos hangulatkép a Qarabag stadionjában
Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Tartalékosan is erős a Chelsea

Az angol csapat kezdőjéből olyan sztárok hiányoztak, mint Caicedo, Enzo Fernandez, Chaloba, miközben Pedro Neto, Cole Palmer vagy éppen Raheem Sterling sérülés miatt el sem utazott Bakuba.

Caicedo nem sokáig ült a padon, mert Romeo Lavia sérülése miatt már a 8. percben pályára lépett. A Chelsea irányította a meccset, és Estéváo révén a 16. percben meg is szerezték a vezetést a vendégek. 

Érik a Qarabag újabb BL-csodája?

A Qarabag nem roggyant meg, sőt ellenkezőleg, rendkívül veszélyes kontrákat vezettek a meglehetősen kényelmes Chelsea-védelem asszisztálása mellett. 

A 27. percben az előző idényben még a Ferencvárosban focizó Kady Borghes maradt lent és úgy tűnt, hogy le is kell cserélni a brazilt. Kady ápolása után pedig szinte rögtön kiegyenlített a Qarabag: Camilo Durán verte meg egy azt egyben Jorrel Hatót, a lövése még kijött a bal kapufáról, az ismétlést viszont már nem hibázta el Leandro Andrade (1-1).

Qarabag's Cape Verdean midfielder #15 Leandro Andrado and Chelsea's Belgian midfielder #45 Romeo Lavia vie for the ball during the UEFA Champions League league phase football match between Qarabag and Chelsea at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on November 5, 2025. (Photo by Tofik BABAYEV / AFP)
Leandro Andrade (balra) nagyon sokszor megverte a Chelsea védőit
Fotó: TOFIK BABAYEV / AFP

A 39. percben pedig már a Qarabag vezetett: ismét Hato volt a főszereplő, a Chelsea védője beleütött egy beadásba a vendégek 16-osán belül, a jogos büntetőt pedig a nyáron a Fradi elleni eredményes Marko Jankovics higgadtan lőtte jobb alsó sarokba.

Ideges hangulat, Chelsea-nyomás

A szünetben hármat cserélt Enzo Maresca: érkezett Enzo Fernandez, Garnacho és Liam Delap, de az angolok játéka nem lett jobb. Amit Reece James viselt a legrosszabbul, az angol válogatott védő körül többször is tömegjelenetek alakultak ki.

Az 53. percben aztán egy kontra végén a Medinától visszapattanó labdát Garnacho lőtte a bal alsóba (2-2), és ettől végre megnyugodott a Chelsea.

Chelsea's Argentinian midfielder #19 Alejandro Garnacho shoots and scores the team's second goal during the UEFA Champions League league phase football match between Qarabag and Chelsea at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on November 5, 2025. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
Garnacho (fehérben) lövését nem sikerült blokkolnia a védőnek
Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

A folytatásban folyamatossá vált a Chelsea mezőnyfölénye, Estéváo és Enzo Fernandez jelentette a legtöbb veszélyt a Qarabag kapujára, de az azeriek továbbra sem adták fel a kontráikat, vagyis nem támadhatott fejetlenül az angol sztárcsapat. Amelyik így nem is tudott kiegyenlíteni, vagyis a Qarabag óriási meglepetésre otthon tartott egy pontot a Premier League előző idényének 4. helyezettje ellen.

Ciprusi bravúr

A ciprusi bajnok Pafosz két döntetlen után megszerezte első győzelmét, méghozzá nem is akárki, hanem a spanyol Villareal ellen. Az első félidőben gyakorlatilag momentuma nem volt Pafosznak, fordulás után azonban a holland Derrick Lucassen révén a 47. percben megszerezték a vezetést. A spanyolok hiába cseréltek ötöt már a 63. percre, nem tudtak egyenlíteni, így fennállásuk egyik legkínosabb vereségét voltak kénytelenek elkönyvelni.

Eredmények, BL, alapszakasz, 4. forduló:

  • Qarabag FK–Chelsea 2-2 (2-1)
    gól: Leandro Andrade 29., Jankovics 39., ill. Estéváo 12., Garnacho 53.
  • Pafosz–Villareal 1-0 (0-0)
    gól: Luckassen 47.

 

 

