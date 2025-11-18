A magyar élvonalban ritkán tapasztalható gesztusban részesülhetnek az ellenfél szurkolói felé: a Kolorcity Kazincbarcika SC úgy döntött, hogy a közelgő borsodi derbin a stadion férőhelyeinek az 50 százaléka a vendég DVTK-szurkolók rendelkezésére áll majd. A klub a közleményében kiemelte, hogy ezzel „a régi borsodi rangadók hagyományai előtt tisztelegnek”, és szeretnék feleleveníteni azt a különleges hangulatot, amely évtizedeken át meghatározta a megye futballkultúráját.

Gyollai Dániel és a Kazincbarcika is gőzerővel készül a szomszédvárak rangadójára

Fotó: Vajda János

A diósgyőri szurkolók nem csupán a déli oldalon lévő vendégszektort kapják meg: a stadion nyugati oldalát is teljes egészében belakhatják, így valódi „piros-fehér fal” alakulhat ki a kövesdi arénában.

Borsodi rangadóra készülnek

A hazai drukkerek az északi kapu mögötti területeken és a főépület szektoraiban foglalhatnak helyet.

A klub arra is felhívta a figyelmet, hogy a belépőjegyek elővételben „sokkal olcsóbbak”, mint a mérkőzés napján, ezért érdemes minél előbb beszerezni őket. A szektorok a jegyvásárlás ütemében nyílnak meg. A B/0 és az E/17 szektorok ezúttal zárva maradnak.

A KBSC üzenete szerint a cél egyértelmű: „Várunk mindenkit szeretettel Kazincbarcikáról, Diósgyőrből és Mezőkövesdről egyaránt! Legyen ez a borsodi labdarúgás ünnepe!”

Fizz Liga – 13. forduló:

2025. november 9., vasárnap, 14.30

Kolorcity Kazincbarcika SC – Diósgyőri VTK