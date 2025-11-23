Live
A spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Real Madrid 2-2-es döntetlent játszott az Elche otthonában. A Real Madrid előnye így már csak egy pont a Barcelona előtt, míg az Elche hazai pályán továbbra is veretlen a La Ligában.

A Real Madridra rendkívül nehéz mérkőzés várt, ugyanis ahhoz az Elchéhez látogatott, amely még hazai pályán nem veszített mérkőzést a La Liga idei szezonjában. 

A Real Madrid nyeretlen maradt a legutóbbi két meccsén
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Xabi Alonso együttese nem mellesleg kétszer is botlott a válogatott szünet előtt. A Királyi Gárda előbb Liverpoolban szenvedett vereséget Bajnokok Ligája-mérkőzésen, majd a Rayo Vallecano otthonában végzett gólnélküli döntetlenre. 

A Real Madrid megszenvedett az Elchével

A vasárnap esti mérkőzésen az Elche rendkívül bátran kezdett, a 17. percben meg is szerezhette volna a vezetést, de Thibaut Courtois védeni tudta Rafa Mir közeli lövését. A folytatásban is a hazai csapat futballozott jobban, a 30. percben mégis majdnem a Real Madrid szerzett vezetést. Egy gyors kontra végén Kylian Mbappé lépett ki remek helyzetben, a közeli lövését azonban Inaki Pena bravúrral védeni tudta. 

Három perccel később még ennél is nagyobb bravúrt mutatott be a Barcelona korábbi kapusa. Egy jobbról belőtt labdára Mbappé érkezett középen, a francia támadó kapásból lőhetett hét méterről, Pena azonban lábbal hárítani tudott. 

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France and Iñaki Peña goalkeeper of Elche and Spain compete for the ball during the La Liga EA Sports match between Elche CF and Real Madrid CF at Estadio Manuel Martinez Valero on November 23, 2025 in Elche, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Az első félidőben Mbappé lábában maradt a gól
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, meg is szerezhette volna a vezetést, de a brazil válogatott Rodrygo 14 méteres lövését Inaki Pena akrobatikus mozdulattal kitornázta a bal felső sarokból. 

Az 53. percben aztán jött a hidegzuhany, ugyanis megszerezte a vezetést az Elche. Egy gyönyörű akció végén German Valera sarokkal tette be a labdát a védelem mögé beinduló Aleix Febasnak, aki a kivetődő Courtois mellett a bal alsó sarokba pöckölte a labdát (1-0).

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham reacts to the opening goal scored by Elche's Spanish midfielder #14 Aleix Febas during the Spanish league football match between Elche CF and Real Madrid CF at Martinez Valero Stadium in Elche on November 23, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
Az Elche remekül futballozott a Real Madrid ellen
Fotó: Jose Jordan/AFP

A bekapott gólra Xabi Alonso azonnal reagált, pályára küldte Federico Valverdét, Eduardo Camavingát, valamint a brazil Vinícius Júniort

A friss emberek azonban sokáig nem hoztak változást a Real Madrid játékába. A 72. percben így is egyenlíthetett volna a Királyi Gárda, amikor Vinícius kilépett ziccerben, de lövés helyett a hosszún érkező Mbappénak akart tálalni, de az utolsó pillanatban egy védő lefülelte a brazil sztár passzát. 

Öt perccel később újabb madridi lehetőség maradt ki. A Liverpoolból igazolt Trent Alexander-Arnold jobbról belőtt labdájába Marc Aguado ért bele szerencsétlenül, de szerencséjére a kapura tartó játékszer a felső lécen csattant. Az Elche azonban nem úszta meg bekapott gól nélkül, ugyanis a szöglet után a spanyol válogatott Dean Huijsen elé került a labda, aki közelről a jobb alsó sarokba kotorta azt (1-1). 

Ekkor úgy tűnt, a hajrában a Real Madrid megfordíthatja a meccset, azonban érkezett egy újabb hidegzuhany, ugyanis a 84. percben az Elche ismét megszerezte a vezetést. Az öt perccel korábban beállt Alvaro Rodriguez indult meg a Real Madrid kapuja felé, behátráltak előtte a védők, majd a 21 éves támadó egy szép cselt követően kilőtte a jobb alsó sarkot (2-1). 

  • Érdekesség, hogy az Elche mindkét gólszerzője, Aleix Febas és Alvaro Rodriguez is a Real Madridnál nevelkedett. 
Jude Bellingham central midfield of Real Madrid and England celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Elche CF and Real Madrid CF at Estadio Manuel Martinez Valero on November 23, 2025 in Elche, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Elképesztő végjátékot hozott az Elche és a Real Madrid összecsapása
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A hazaiak viszont nem tudták megtartani az előnyüket, mert a három perccel később egy beívelés után Jude Bellingham lőtt kapura, amit Pena elsőre még védeni tudott, a kipattanóra érkező Mbappé azonban beérte a labdát a hosszún, visszatette középre, az érkező Bellingham pedig az üres kapuba lőtt (2-2). 

A nyolcperces hosszabbításban a Real Madrid ment előre a győztes gólért, Victor Chust 96. percben történt kiállítása miatt még emberelőnybe is került a Királyi Gárda, de a győztes gólt már nem tudta megszerezni. Az Elche ezzel hazai pályán továbbra is veretlen a La Ligában, a Real Madrid a megszerzett egy pontjával a tabella élére állt, de már csak egy pont az előnye a címvédő Barcelona előtt. 

Borzalmas baki a Realnál: összekeverték Jota halott testvérét az Elche csatárával
Szoboszlai barátja hibázott vagy hazudott? Illegális fegyverbirtoklás miatt kerülhet nagy bajba
A dubajozó Mbappé lebukott, hazudott a francia válogatottnak és a Real Madridnak – videó

 

