A Real Madridra rendkívül nehéz mérkőzés várt, ugyanis ahhoz az Elchéhez látogatott, amely még hazai pályán nem veszített mérkőzést a La Liga idei szezonjában.
Xabi Alonso együttese nem mellesleg kétszer is botlott a válogatott szünet előtt. A Királyi Gárda előbb Liverpoolban szenvedett vereséget Bajnokok Ligája-mérkőzésen, majd a Rayo Vallecano otthonában végzett gólnélküli döntetlenre.
A Real Madrid megszenvedett az Elchével
A vasárnap esti mérkőzésen az Elche rendkívül bátran kezdett, a 17. percben meg is szerezhette volna a vezetést, de Thibaut Courtois védeni tudta Rafa Mir közeli lövését. A folytatásban is a hazai csapat futballozott jobban, a 30. percben mégis majdnem a Real Madrid szerzett vezetést. Egy gyors kontra végén Kylian Mbappé lépett ki remek helyzetben, a közeli lövését azonban Inaki Pena bravúrral védeni tudta.
Három perccel később még ennél is nagyobb bravúrt mutatott be a Barcelona korábbi kapusa. Egy jobbról belőtt labdára Mbappé érkezett középen, a francia támadó kapásból lőhetett hét méterről, Pena azonban lábbal hárítani tudott.
A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, meg is szerezhette volna a vezetést, de a brazil válogatott Rodrygo 14 méteres lövését Inaki Pena akrobatikus mozdulattal kitornázta a bal felső sarokból.
Az 53. percben aztán jött a hidegzuhany, ugyanis megszerezte a vezetést az Elche. Egy gyönyörű akció végén German Valera sarokkal tette be a labdát a védelem mögé beinduló Aleix Febasnak, aki a kivetődő Courtois mellett a bal alsó sarokba pöckölte a labdát (1-0).
A bekapott gólra Xabi Alonso azonnal reagált, pályára küldte Federico Valverdét, Eduardo Camavingát, valamint a brazil Vinícius Júniort.
A friss emberek azonban sokáig nem hoztak változást a Real Madrid játékába. A 72. percben így is egyenlíthetett volna a Királyi Gárda, amikor Vinícius kilépett ziccerben, de lövés helyett a hosszún érkező Mbappénak akart tálalni, de az utolsó pillanatban egy védő lefülelte a brazil sztár passzát.
Öt perccel később újabb madridi lehetőség maradt ki. A Liverpoolból igazolt Trent Alexander-Arnold jobbról belőtt labdájába Marc Aguado ért bele szerencsétlenül, de szerencséjére a kapura tartó játékszer a felső lécen csattant. Az Elche azonban nem úszta meg bekapott gól nélkül, ugyanis a szöglet után a spanyol válogatott Dean Huijsen elé került a labda, aki közelről a jobb alsó sarokba kotorta azt (1-1).
Ekkor úgy tűnt, a hajrában a Real Madrid megfordíthatja a meccset, azonban érkezett egy újabb hidegzuhany, ugyanis a 84. percben az Elche ismét megszerezte a vezetést. Az öt perccel korábban beállt Alvaro Rodriguez indult meg a Real Madrid kapuja felé, behátráltak előtte a védők, majd a 21 éves támadó egy szép cselt követően kilőtte a jobb alsó sarkot (2-1).
- Érdekesség, hogy az Elche mindkét gólszerzője, Aleix Febas és Alvaro Rodriguez is a Real Madridnál nevelkedett.
A hazaiak viszont nem tudták megtartani az előnyüket, mert a három perccel később egy beívelés után Jude Bellingham lőtt kapura, amit Pena elsőre még védeni tudott, a kipattanóra érkező Mbappé azonban beérte a labdát a hosszún, visszatette középre, az érkező Bellingham pedig az üres kapuba lőtt (2-2).
A nyolcperces hosszabbításban a Real Madrid ment előre a győztes gólért, Victor Chust 96. percben történt kiállítása miatt még emberelőnybe is került a Királyi Gárda, de a győztes gólt már nem tudta megszerezni. Az Elche ezzel hazai pályán továbbra is veretlen a La Ligában, a Real Madrid a megszerzett egy pontjával a tabella élére állt, de már csak egy pont az előnye a címvédő Barcelona előtt.
- kapcsolódó cikkek: