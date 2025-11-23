A Real Madridra rendkívül nehéz mérkőzés várt, ugyanis ahhoz az Elchéhez látogatott, amely még hazai pályán nem veszített mérkőzést a La Liga idei szezonjában.

A Real Madrid nyeretlen maradt a legutóbbi két meccsén

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Xabi Alonso együttese nem mellesleg kétszer is botlott a válogatott szünet előtt. A Királyi Gárda előbb Liverpoolban szenvedett vereséget Bajnokok Ligája-mérkőzésen, majd a Rayo Vallecano otthonában végzett gólnélküli döntetlenre.

A Real Madrid megszenvedett az Elchével

A vasárnap esti mérkőzésen az Elche rendkívül bátran kezdett, a 17. percben meg is szerezhette volna a vezetést, de Thibaut Courtois védeni tudta Rafa Mir közeli lövését. A folytatásban is a hazai csapat futballozott jobban, a 30. percben mégis majdnem a Real Madrid szerzett vezetést. Egy gyors kontra végén Kylian Mbappé lépett ki remek helyzetben, a közeli lövését azonban Inaki Pena bravúrral védeni tudta.

Három perccel később még ennél is nagyobb bravúrt mutatott be a Barcelona korábbi kapusa. Egy jobbról belőtt labdára Mbappé érkezett középen, a francia támadó kapásból lőhetett hét méterről, Pena azonban lábbal hárítani tudott.

Az első félidőben Mbappé lábában maradt a gól

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, meg is szerezhette volna a vezetést, de a brazil válogatott Rodrygo 14 méteres lövését Inaki Pena akrobatikus mozdulattal kitornázta a bal felső sarokból.

Az 53. percben aztán jött a hidegzuhany, ugyanis megszerezte a vezetést az Elche. Egy gyönyörű akció végén German Valera sarokkal tette be a labdát a védelem mögé beinduló Aleix Febasnak, aki a kivetődő Courtois mellett a bal alsó sarokba pöckölte a labdát (1-0).

Az Elche remekül futballozott a Real Madrid ellen

Fotó: Jose Jordan/AFP

A bekapott gólra Xabi Alonso azonnal reagált, pályára küldte Federico Valverdét, Eduardo Camavingát, valamint a brazil Vinícius Júniort.

A friss emberek azonban sokáig nem hoztak változást a Real Madrid játékába. A 72. percben így is egyenlíthetett volna a Királyi Gárda, amikor Vinícius kilépett ziccerben, de lövés helyett a hosszún érkező Mbappénak akart tálalni, de az utolsó pillanatban egy védő lefülelte a brazil sztár passzát.

Öt perccel később újabb madridi lehetőség maradt ki. A Liverpoolból igazolt Trent Alexander-Arnold jobbról belőtt labdájába Marc Aguado ért bele szerencsétlenül, de szerencséjére a kapura tartó játékszer a felső lécen csattant. Az Elche azonban nem úszta meg bekapott gól nélkül, ugyanis a szöglet után a spanyol válogatott Dean Huijsen elé került a labda, aki közelről a jobb alsó sarokba kotorta azt (1-1).