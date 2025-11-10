Live
Thibaut Courtois és Federico Valverde is megsérült. A Real Madrid a hivatalos oldalán számolt be róla, hogy mindketten kénytelenek lesznek kihagyni a válogatottjuk mérkőzéseit.

A Real Madrid hétfőn rövid közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy a belga Thibaut Courtois és az uruguayi Federico Valverde is megsérült, így mindketten a vártnál hamarabb visszatérnek a válogatott szünetről.

A Real Madrid sztárjai, Thibaut Courtois és Federico Valverde is megsérült
A Real Madrid sztárjai, Thibaut Courtois és Federico Valverde is könnyebb sérülést szenvedett
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Megsérült a Real Madrid két kulcsjátékosa

A belga válogatott kapus jobb lábában a hosszú combközelítő izom sérült meg, míg az uruguayi középpályásnak a jobb combizmában érzett fájdalmat. Courtois így nem állhat a belga válogatott rendelkezésére a soron következő Kazahsztán és Liechtenstein elleni vb-selejtezőkön, Valverde pedig a Mexikó és az Egyesült Államok elleni felkészülési mérkőzéseit lesz kénytelen kihagyni.

A Real Madrid közlés szerint mindkét játékos esetében a klub orvosi stábjának el kell még végeznie a szükséges vizsgálatokat a pontos diagnózis felállításához, ám spanyol sajtóhírek szerint egyik futballista sérülése sem súlyos, várhatóan 10-12 nap kihagyás vár rájuk.

A spanyol listavezető sérültjeinek száma így tovább nőtt, ugyanis Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger, David Alaba és Aurélien Tchouaméni sem bevethető.

