A Real Madrid hétfőn rövid közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy a belga Thibaut Courtois és az uruguayi Federico Valverde is megsérült, így mindketten a vártnál hamarabb visszatérnek a válogatott szünetről.

A Real Madrid sztárjai, Thibaut Courtois és Federico Valverde is könnyebb sérülést szenvedett

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Megsérült a Real Madrid két kulcsjátékosa

A belga válogatott kapus jobb lábában a hosszú combközelítő izom sérült meg, míg az uruguayi középpályásnak a jobb combizmában érzett fájdalmat. Courtois így nem állhat a belga válogatott rendelkezésére a soron következő Kazahsztán és Liechtenstein elleni vb-selejtezőkön, Valverde pedig a Mexikó és az Egyesült Államok elleni felkészülési mérkőzéseit lesz kénytelen kihagyni.

A Real Madrid közlés szerint mindkét játékos esetében a klub orvosi stábjának el kell még végeznie a szükséges vizsgálatokat a pontos diagnózis felállításához, ám spanyol sajtóhírek szerint egyik futballista sérülése sem súlyos, várhatóan 10-12 nap kihagyás vár rájuk.

A spanyol listavezető sérültjeinek száma így tovább nőtt, ugyanis Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger, David Alaba és Aurélien Tchouaméni sem bevethető.