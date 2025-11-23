A Real Madrid által készített videó a július 3-án tragikus közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jotáról és a testvéréről, André Silváról állított volna emléket.
André Silva neve azonban félrevezethette a videós stábot, így kerülhetett be a montázsba az Elche támadója, a portugál válogatott André Silva.
Diogo Jota halott testvérével bakizott a Real Madrid
A madridi klub gyorsan reagált a kínos bakira, hivatalos közleményben kért bocsánatot az Elchétől és a játékostól, hangsúlyozva, hogy emberi hibáról van szó.
Sajnos hibáztunk, rossz képet vetítettünk ki. Őszintén sajnáljuk”
– idézi a The Athletic Florentino Pérezt, a Real Madrid elnökét, aki a helyszínen kért bocsánatot a történtekért.
A megemlékező videóban egyébként az elmúlt évben elhunyt sport- és közéleti szereplők tűntek fel. Többek között Leo Beenhakker, José Manuel Ochotorena, Giorgio Armani, Ferenc pápa, valamint Carles Minarro, a Barcelona korábbi csapatorvosa.
A Real Madrid korábban is tisztelettel adózott a Jota család tragédiájának: a novemberi Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt virágokkal és üzenetekkel emlékezett meg a két testvérről.
- kapcsolódó cikkek: