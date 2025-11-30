Live
A spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában a Real Madrid 1-1-es döntetlent játszott a Girona otthonában.

A Real Madrid kisebb hullámvölgybe került az elmúlt hetekben, ugyanis a Rayo Vallecano és az Elche otthonában is csak döntetlent ért el. A Királyi Gárda az idei leghosszabb nyeretlenségi sorozatával elveszítette listavezető pozícióját is a bajnokságban. Xabi Alonso csapata ezúttal is idegenbe látogatott, ám rendkívül nehéz mérkőzés várt rá, ugyanis ahhoz a Gironához látogatott, amely hazai pályán több mint két hónapja nem talált legyőzőre.

Girona's Moroccan midfielder #18 Azzedine Ounahi (C) celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between Girona FC and Real Madrid CF at Montilivi Stadium in Girona on November 30, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Idegenen nem megy a Real Madridnak
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Real Madrid Girona ellen is megszenvedett

A kezdeti madridi fölény után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés. A 43. percben a legutóbbi két bajnokin gól nélkül maradt Kylian Mbappé verekedte át magát a védőkön, majd közelről a kapuba lőtt, azonban a játékvezető visszanézte az esetet és kezezés miatt érvénytelenítette a francia csatár gólját. Talán kissé megzavarta a fővárosiakat, hogy nem került fel Mbpappé gólja az eredményjelzőre, ugyanis két perccel később a Girona megszerezte a vezetést. Viktor Cigankov passza után a marokkói Azzedine Ounahi bombázott a lé alá.

Bár a forduló előtt a Girona kapta a legtöbb gólt (25), az első élidőben jól működött a bátran játszó Girona védelme. A Real Madridnak mindössze egy kapura lövése volt a szünetig, ami minden sorozatot figyelembe véve az idei leggyengébb statisztikai mutatójuk. Nem véletlen, hogy Xabi Alonso sem volt elégedett, és már a szünetben cserélt, Arda Güler helyére Camavinga állt be.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between Girona FC and Real Madrid CF at Montilivi Stadium in Girona on November 30, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Kylian Mbappé megtörte a gólcsendjét
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Ezt követően egyre fokozódott a madridi nyomás, a 61. percben Vinícius Júnior gólját ugyan még les miatt érvénytelenítették, de nem sokkal később a brazilt buktatta Rincón kapus a tizenhatoson belül, amiért büntetőt kapott a Real. A tizenegyest Mbappé magabiztosan értékesítette, a szezon során már hetedszer, ebben a mutatóban magasan élen áll az európai topligás játékosok között.

A folytatásban értett a Real Madrid gólja, de Vinícius előbb centikkel a bal felső sarok fölé lőtt, majd nem sokkal a kapu tekert. A hajrában a hazaiak előtt is adódott helyzet a győztes gól megszerzésére, a splusszpoén azonban a Realé lehetett volna, de Mbappé meccslabdát rontott. Az eredmény már nem változott, így hárommeccsesre nőtt a Real nyeretlenségi sorozata. A Királyi Gárda a megszerzett egy pontjával jelenleg a második helyen áll, egy pontos hátrányban a címvédő Barcelona mögött. 

Spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga), 14. forduló:
Girona-Real Madrid 1-1 (1-0)

