A Real Madrid kisebb hullámvölgybe került az elmúlt hetekben, ugyanis a Rayo Vallecano és az Elche otthonában is csak döntetlent ért el. A Királyi Gárda az idei leghosszabb nyeretlenségi sorozatával elveszítette listavezető pozícióját is a bajnokságban. Xabi Alonso csapata ezúttal is idegenbe látogatott, ám rendkívül nehéz mérkőzés várt rá, ugyanis ahhoz a Gironához látogatott, amely hazai pályán több mint két hónapja nem talált legyőzőre.

Idegenen nem megy a Real Madridnak

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Real Madrid Girona ellen is megszenvedett

A kezdeti madridi fölény után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés. A 43. percben a legutóbbi két bajnokin gól nélkül maradt Kylian Mbappé verekedte át magát a védőkön, majd közelről a kapuba lőtt, azonban a játékvezető visszanézte az esetet és kezezés miatt érvénytelenítette a francia csatár gólját. Talán kissé megzavarta a fővárosiakat, hogy nem került fel Mbpappé gólja az eredményjelzőre, ugyanis két perccel később a Girona megszerezte a vezetést. Viktor Cigankov passza után a marokkói Azzedine Ounahi bombázott a lé alá.

Bár a forduló előtt a Girona kapta a legtöbb gólt (25), az első élidőben jól működött a bátran játszó Girona védelme. A Real Madridnak mindössze egy kapura lövése volt a szünetig, ami minden sorozatot figyelembe véve az idei leggyengébb statisztikai mutatójuk. Nem véletlen, hogy Xabi Alonso sem volt elégedett, és már a szünetben cserélt, Arda Güler helyére Camavinga állt be.

Kylian Mbappé megtörte a gólcsendjét

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Ezt követően egyre fokozódott a madridi nyomás, a 61. percben Vinícius Júnior gólját ugyan még les miatt érvénytelenítették, de nem sokkal később a brazilt buktatta Rincón kapus a tizenhatoson belül, amiért büntetőt kapott a Real. A tizenegyest Mbappé magabiztosan értékesítette, a szezon során már hetedszer, ebben a mutatóban magasan élen áll az európai topligás játékosok között.

A folytatásban értett a Real Madrid gólja, de Vinícius előbb centikkel a bal felső sarok fölé lőtt, majd nem sokkal a kapu tekert. A hajrában a hazaiak előtt is adódott helyzet a győztes gól megszerzésére, a splusszpoén azonban a Realé lehetett volna, de Mbappé meccslabdát rontott. Az eredmény már nem változott, így hárommeccsesre nőtt a Real nyeretlenségi sorozata. A Királyi Gárda a megszerzett egy pontjával jelenleg a második helyen áll, egy pontos hátrányban a címvédő Barcelona mögött.