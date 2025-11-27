Live
Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferencék mellé. A franciák sztárja négyszer is eredményes tudott lenni a Real Madrid színeiben a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, a görög Olimpiakosz otthonában 4-3-ra megnyert szerda esti mérkőzésen.

A Real Madrid francia világbajnokának teljesítményére külön anyagban tért ki csütörtökön az IFFHS, visszatekintésében.

A Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferencék mellé
Fotó: ARIS OIKONOMOU / SOOC

Kylian Mbappé történelmet írt a Real Madridban

Kiemelve, hogy Kylian Mbappé előtt 

Puskás Ferenc, Alfredo di Stefano és Cristiano Ronaldo volt képes mesternégyesre az európai klubfutball első számú sorozatában.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összeállítása szerint Di Stefano és Puskás a Real Madrid színeiben két-két alkalommal jutott el négy gólig a BL elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupájában: előbbi 1958-ban (8-0 a Sevilla ellen) és 1959-ben (Wiener Sport Club, 7-1), utóbbi pedig 1960-ban (Eintracht Frankfurt, 7-3) és 1965-ben (Feyenoord, 5-0). Ronaldo 2015-ben, a Malmö elleni 8-0 során talált be négy alkalommal BL-meccsen - írja az MTI. 

