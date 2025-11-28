Az utóbbi 12 meccséből 9-et elveszítő Liverpool szurkolói nagyon csalódottak a gyenge eredmények miatt, a PSV Eindhoven elleni BL-kudarc után pedig Ibrahima Konatét kiáltották ki bűnbaknak. A Premier League címvédője mostanság rengeteg gólt kap, és ez nem vet túl jó fényt a Real Madrid által kiszemelt francia védőre, de a 26 éves játékos nem adja fel a harcot, nemrég a drukkereknek is üzent a közösségi oldalán.

Ibrahima Konaté a Real Madrid ellen is pályára lépett a Bajnokok Ligájában

A Real Madridnak már nem kell Ibrahima Konaté

A Real Madrid védelmét már az előző idényben is sérüléshullám sújtotta, a csapatnak pedig idén is hasonló gondjai támadtak, több hátvéd kidőlt már az együttesből különféle sérülések miatt. A Realnál éppen ezért prioritás a védelem megerősítése, ennek okán pedig Konatét is kiszemelték, a francia válogatott játékost 2026 nyarán szerették volna leigazolni.

A legfrissebb hírek szerint azonban a madridi gigász – minden bizonnyal a futballista gyengébb formája miatt – úgy döntött, hogy mégsem szerződtetné Konatét.

🚨🇫🇷 Real Madrid have informed Liverpool that they won’t proceed with Ibrahima Konaté deal for 2026.



After having Konaté on shortlist for long time, deal off — reports @TheAthleticFC.



Konaté, still discussing new deal at Liverpool. Proposal on the table, no final decision yet. pic.twitter.com/SOqxTEvcYE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2025

A hírt több forrás, valamint az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette, Konaté valószínűleg arra készül, hogy szerződést hosszabbítson majd a Liverpoollal.

A 26-szoros francia válogatott labdarúgó 2021-ben az RB Leipzigtól igazolt az angol klubhoz, jelenlegi megállapodása 2026 nyaráig érvényes. Konaté idén is alapembere a Liverpoolnak, minden sorozatot figyelembe véve már 18 tétmérkőzésen játszott a mostani szezonban.

