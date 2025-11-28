Live
Rendkívüli!

Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

Sport

Őrjöngenek a törökök és a magyarokra mutogatnak a Fradi újabb El-bravúrja után

A gyenge szezont futó Liverpool egyik bűnbakjának kiáltották ki a szurkolók Ibrahima Konatét. A francia válogatott hátvéd iránt korábban a Real Madrid élénken érdeklődött, ám a spanyol gigász már nem akarja szerződtetni a 26 éves játékost.

Az utóbbi 12 meccséből 9-et elveszítő Liverpool szurkolói nagyon csalódottak a gyenge eredmények miatt, a PSV Eindhoven elleni BL-kudarc után pedig Ibrahima Konatét kiáltották ki bűnbaknak. A Premier League címvédője mostanság rengeteg gólt kap, és ez nem vet túl jó fényt a Real Madrid által kiszemelt francia védőre, de a 26 éves játékos nem adja fel a harcot, nemrég a drukkereknek is üzent a közösségi oldalán.

Ibrahima Konaté a Real Madrid ellen is pályára lépett a Bajnokok Ligájában
Ibrahima Konaté a Real Madrid ellen is pályára lépett a Bajnokok Ligájában
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real Madridnak már nem kell Ibrahima Konaté

A Real Madrid védelmét már az előző idényben is sérüléshullám sújtotta, a csapatnak pedig idén is hasonló gondjai támadtak, több hátvéd kidőlt már az együttesből különféle sérülések miatt. A Realnál éppen ezért prioritás a védelem megerősítése, ennek okán pedig Konatét is kiszemelték, a francia válogatott játékost 2026 nyarán szerették volna leigazolni. 

A legfrissebb hírek szerint azonban a madridi gigász – minden bizonnyal a futballista gyengébb formája miatt – úgy döntött, hogy mégsem szerződtetné Konatét.

A hírt több forrás, valamint az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette, Konaté valószínűleg arra készül, hogy szerződést hosszabbítson majd a Liverpoollal.

A 26-szoros francia válogatott labdarúgó 2021-ben az RB Leipzigtól igazolt az angol klubhoz, jelenlegi megállapodása 2026 nyaráig érvényes. Konaté idén is alapembere a Liverpoolnak, minden sorozatot figyelembe véve már 18 tétmérkőzésen játszott a mostani szezonban.

