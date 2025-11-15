A Real Madrid hivatalosan megerősítette, hogy átnevezte legendás stadionját, amely immár nem Estadio Santiago Bernabéu, hanem egyszerűen csak Bernabéu néven szerepel.
A Real Madrid átnevezte a stadionját
Bár a módosítás nem jelent radikális különbséget, a klubnál azért érezték szükségesnek a névváltoztatást, mert a Bernabéu Stadion, vagyis a rövid név sokkal hatásosabb és könnyebben használható mindenki számára. Az új névre kereskedelmi és marketing okokból volt szükség, ugyanis a spanyol rekordbajnoknál úgy vélik, ezzel újabb lépést tettek az egységes márkaépítés felé, ami segíthet akár új szponzorokat találni.
A design is megújul, és egy új logó is készült, amely a stadiont képviseli.
Az intézkedést nem minden madridi szurkoló fogadta kitörő örömmel, tekintve, hogy a stadion 1955 óta viselte a Santiago Bernabéu nevet.
A változtatás egyébként annak a marketingstratégiának a része, amelyen a „királyi gárda” évek óta dolgozik. Ennek értelmében mostantól globális események, koncertek és kulturális fesztiválok helyszíneként is szolgál majd a létesítmény.
