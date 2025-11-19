A nemzetközi labdarúgás híreiben mindig tájékozott Fabrizio Romano érdekes híreket közölt a Facebook-oldalán. A szakember szerint a Real Madrid válogatott játékosa, Éder Militao legalább négy mérkőzést kihagy sérülés miatt.
A Real Madrid brazil válogatott játékosa izomközelítői sérülést szenvedett, és emiatt legalább félhónapos kihagyás vár a 27 éves futballistára. Ezt hírt a klub is megerősítette, Romano pedig egy másik posztjában már arról írt szerda kora este, hogy várhatóan Militao nem lesz ott a csapatban az Elche, a Girona és az Athletic elleni La Liga mérkőzéseken és az Olympiacos elleni Bajnokok Ligája összecsapáson.
A Real Madrid Militao nélkül maradt
Militao a La Ligában ebben a szezonban 10 mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt jegyzett. A Bajnokok Ligájában három meccsen szerepelt, ezeken nem volt eredményes, de nem is elsősorban a góllövés vagy az előkészítés a focista feladata Madridban.
