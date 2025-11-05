A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában csúcsrangadót rendeztek, a Liverpool a Real Madridot fogadta az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, és megint csapata egyik, ha nem a legjobb játékosa volt. A magyar válogatott klasszis rengeteg lövéssel próbálkozott, támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott, pontrúgásai pedig életveszélyesek voltak. A meccset is az ő megmozdulása döntötte el, a 61. percben szabadrúgásból kiválóan csavart középre, az érkező Alexis Mac Allister pedig a léc alá fejelt.
Megkérte barátnője kezét a Real Madrid szurkolója
A Liverpool megérdemelten nyert 1-0-ra, mert jobb teljesítményt nyújtott a BL-rekordbajnokánál, amely több gólt is kaphatott volna, ha Thibaut Courtois kapus nem véd ilyen fantasztikusan. Az Anfield Road lelátóján azonban akadt két Real-szurkoló, akiknek még a vereség sem szeghette kedvét, ugyanis a keddi volt életük egyik legemlékezetesebb napja.
A madridiak egyik szimpatizánsa éppen ezt az alkalmat választotta arra, hogy megkérje barátnője kezét,
a csinos hölgy pedig igent mondott a párjának, majd a többi szurkoló hatalmas ujjongása kíséretében elcsattant egy csók is közöttük.
Az 1-0-s sikerének köszönhetően úgy tűnik, hogy a Liverpool kijött a gödörből, az elmúlt hetekben hullámvölgybe került angolok sorozatban a második tétmeccsüket nyerték meg. A Real Madrid az idényben másodszor szenvedett vereséget, Xabi Alonso együttese a Szoboszlaiék elleni kudarc mellett az Atlético Madridtól kapott ki még szeptember végén a La Ligában.
