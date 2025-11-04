Bárány Donát régóta a szemünk előtt fejlődik, a Debrecen 25 éves saját nevelésű játékosa, korábban ötször volt U21-es válogatott. Az NB I-ben ebben a szezonban 12 meccsen 6 gólt szerzett és adott két gólpasszt is. Vele kapcsolatban a harci szellemet külön kiemelte Marco Rossi, aki tehát Redzic Damir beválogatását is időszerűnek találta.

Redzic Damir a válogatott egyik újonca

Fotó: www.dac1904.sk

Ki az a Redzic Damir?

Redzic jelenleg a szlovák élvonalban, a DAC csapatában szerepel, 12 meccsen már hat gólnál jár. Marco Rossi kiemelte, hogy remekül érkezik a kapu elé a ballábas szélső, aki a jobbszélen érzi igazán jól magát. Rossi szerint Redzic technikás, szeret lőni.

A 22 éves játékos pécsi származású, magyar-bosnyák gyökerekkel rendelkezik. Gera Zoltánhoz hasonlóan Harkányból indult, de Pécsett is megfordult, majd a Ferencváros utánpótlásához került. A Fradinál a második csapatban és a fiókcsapatnak számító Soroksárnál kapott lehetőséget, de az NB I-ben is bemutatkozhatott. A 2020-21-es és a 2021-22-es szezonban is kétszer csereként léphetett pályára. Szergej Rebrov, Peter Stöger és Sztanyiszlav Csercseszov is adott neki lehetőséget csereként, de jobbára csak perceket kapott.

Később előbb kölcsönbe, majd 2024 nyarán végleg a DAC-hoz került. Dunaszerdahelyen Damir egyre fontosabb szereplője lett a csapatnak, a klub korábbi edzője, Marco Rossi is élőben tekintette meg a játékát.

Redzic az U17-es magyar válogatottban már szerepelt, de végigjárta a ranglétrát, azaz az U18-as, az U19-es és az U21-es keretben is ott volt már.

A válogatott keretének tagjai november 10-én hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben. November 13-án Örményországban lép pályára a csapat, 3 nappal később, november 16-án pedig a Puskás Arénában Írországot fogadja.