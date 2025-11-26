Robbie Keane csapata négy mérkőzés alatt 10 pontot gyűjtött: a Plzen elleni hazai 1–1 után idegenben a Genket 1–0-ra, a Salzburgot 3–2-re győzte le, majd a Ludogorecet 3–1-re verte a Groupama Arénában.

Robbie Keane az NB I-es botlás után az El-ben bizonyítana a Fradival

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A jó nemzetközi szereplés ellenére a bajnokságban váratlanul botlott a csapat: a hétvégén a kieső helyen álló Nyíregyháza 3–1-re nyert Budapesten, ami után Robbie Keane vezetőedző keményen bírálta játékosait, és változtatásokat is kilátásba helyezett.

Hogy mit mondott nekik, azt viszont nem árulta el. „Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban. Másik sorozat, élvezni kell!” — mondta Keane.

Az ír vezetőedzőt aztán arról kérdezték, mit szól ahhoz, a Fenerbahcénak több kulcsjátékosa is hiányozni fog, nehezebb volt-e így kielemezni a játékát az ellenfélnek. „Teljesen mindegy, ha hiányzik pár játékosa, a helyettesek is nagyon kiemelkedő futballisták, úgy készülünk, hogy a legerősebb Fenerbahce ellen fogunk pályára lépni” — nyilatkozta Keane.

„Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. ez egy igazi teszt lesz, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések” — jegyezte meg az ír vezetőedző.

Keane örült volna egy találkozónak Mourinhóval

Az Origo Sport arról kérdezte Robbie Keane-t, nem sajnálja-e, hogy a Fenernek már nem José Mourinho az edzője. „Jó lenne nagyon, jól ismerem, remek ember, a világ egyik legjobb edzője. Emlékezetes lenne a csapata ellen játszani, sajnálom, de ez van, most már a Benficánál van, ahol jól teljesít. Szerintem talán ő a világ legjobb edzője."