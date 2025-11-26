Robbie Keane csapata négy mérkőzés alatt 10 pontot gyűjtött: a Plzen elleni hazai 1–1 után idegenben a Genket 1–0-ra, a Salzburgot 3–2-re győzte le, majd a Ludogorecet 3–1-re verte a Groupama Arénában.
A jó nemzetközi szereplés ellenére a bajnokságban váratlanul botlott a csapat: a hétvégén a kieső helyen álló Nyíregyháza 3–1-re nyert Budapesten, ami után Robbie Keane vezetőedző keményen bírálta játékosait, és változtatásokat is kilátásba helyezett.
Hogy mit mondott nekik, azt viszont nem árulta el. „Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban. Másik sorozat, élvezni kell!” — mondta Keane.
Az ír vezetőedzőt aztán arról kérdezték, mit szól ahhoz, a Fenerbahcénak több kulcsjátékosa is hiányozni fog, nehezebb volt-e így kielemezni a játékát az ellenfélnek. „Teljesen mindegy, ha hiányzik pár játékosa, a helyettesek is nagyon kiemelkedő futballisták, úgy készülünk, hogy a legerősebb Fenerbahce ellen fogunk pályára lépni” — nyilatkozta Keane.
„Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. ez egy igazi teszt lesz, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések” — jegyezte meg az ír vezetőedző.
Keane örült volna egy találkozónak Mourinhóval
Az Origo Sport arról kérdezte Robbie Keane-t, nem sajnálja-e, hogy a Fenernek már nem José Mourinho az edzője. „Jó lenne nagyon, jól ismerem, remek ember, a világ egyik legjobb edzője. Emlékezetes lenne a csapata ellen játszani, sajnálom, de ez van, most már a Benficánál van, ahol jól teljesít. Szerintem talán ő a világ legjobb edzője."
Hozzátette, a törökök számítanak esélyesnek, a klub büdzséje is nagyobb, de ők is 11 emberrel állnak ki, így természetesen van esélye nyerni a Fradinak is. „Európában nagyon jók vagyunk, talán túl is teljesítettünk, de nagyon várjuk a meccset.”
Ami a sérülteket illeti, egyedül Stefan Gartenmann nem bevethető, és még Keane sem tudja, mikor térhet vissza a csapatba. „Rajta kívül nincsenek hiányzóink.”
Cadu arra a kérdésre, hogy milyen a hangulat az öltözőben, így válaszolt: „Sok hibát elkövettünk a Nyíregyháza ellen, ezzel tisztában vagyunk, és azon vagyunk, hogy ezeket kijavítsuk. A Fenerbahce egy rendkívül nagy európai klub, minden poszton remek játékosokkal rendelkezik, főleg a támadóikat emelném ki. De fel vagyunk erre készülve, és mindannyian örömmel játszunk ilyen nagy európai kupamérkőzéseket” — fogalmazott a 28 éves középpályás.
Robbie Keane csapata parádézik Európában
A Fenerbahce szeptember 24. óta nem talált legyőzőre, tíz meccséből nyolcat megnyert, kettő pedig döntetlennel zárult. A törökök az EL-ben a Dinamo Zagreb elleni 3–1-es vereség után hazai pályán 2–1-re legyőzték a Nice-t, 1–0-ra a Stuttgartot, legutóbb pedig Plzenben értek el 0–0-s döntetlent. Így három pont a hátrányuk a Ferencvárossal szemben, ami tovább növeli a találkozó tétjét.
A két klub európai kupatörténete mindössze egyetlen, 1971-es párharcból áll, amelyből a Ferencváros jutott tovább. Most az a kérdés, hogy ismét egy gólgazdag mérkőzés születik-e Isztambulban, vagy inkább taktikus, kemény küzdelem várható. A Fradi számára a döntetlen is kedvező eredmény lenne, a Fenerbahce viszont saját közönsége előtt egyértelműen a győzelemre törekszik.
A találkozó magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik az 50 ezres Sükrü Saracoglu Stadionban.
