A Fradi csütörtöki győzelmével immár négy fordulót követően 10 ponttal áll a 36-os Európa-liga tabellán a harmadik helyen, egészen elképesztő teljesítmény ez a rekord magyar bajnoktól. A veretlen zöld-fehér csapat (három győzelem és egy döntetlen a mérleg az El-ben) vezetőedzője, Robbie Keane nem akármilyen beszédet tartott az öltözőben a három pont bezsákolása után, amelyet most a klub hivatalos oldala osztott meg, hogy mindenki láthassa.

Robbie Keane ismét győzelmet ünnepelhetett az Európa-ligában

Fotó: JOHAN EYCKENS/BELGA MAG

Robbie Keane még Usain Boltot is felhozta a beszédében

„Amit a meccs előtt mondtam, a beálló cserékkel kapcsolatban is, hogy jelentsenek különbséget a pályán, a kezdők pedig mindent kiadtak magukból, és akik beszálltak, nagyon megkönnyítették a dolgukat. Ez az egység.

Reméljük, hogy többet nem játszunk velük, főleg Cebrail miatt, mert úgy néz ki, nem tud gólt lőni nekik. Eddig legalább négy gólt rúghatott volna ellenük! Mindenesetre a sprintje legalább olyan gyors, mint Usain Bolté!

De őszintén, csak gratulálni tudok. Elképesztő eredmény. Tudjátok, mit fogok mondani, készüljetek fel a vasárnapra. Mindig a következő meccs a legfontosabb. Ezt a győzelmet természetesen élvezzétek ki, de legyetek készen a hétvégére. Utána rövid pihenő következik, a családotokkal lehettek majd, de vasárnapra készen kell állnotok!” – mondta az ír szakember.