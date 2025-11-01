A Ferencváros három nyeretlen mérkőzés után szombat este magabiztosan győzte le 4-1-re az MTK-t a Groupama Arénában az NB I 12. fordulójában. A bajnokcsapat edzője, Robbie Keane egy hete, a ZTE elleni hazai vereséget követően rendkívül dühös volt, most azonban már elégedett nyilatkozott.

Robbie Keane elégedett volt a csapatától látottakkal

Fotó: Mirkó István

Robbie Keane ezt mondta a Fradiról

A Fradi a négyből három gólt szöglet vagy beadás után szerzett, ami korántsem a véletlen műve. Az ír szakember elárulta, hogy ebben a gyakorlás mellett nagy szerepe van az ellenfelek gyenge pontjait remek érzékkel megtaláló segítőjének, Phill Hudsonnak.

„Az első perctől kezdve azt kaptam, amit kértem, kezdettől fogva kontrolláltuk a meccset. Csak a kapott gól miatt vagyunk kicsit csalódottak, de összességében elégedett vagyok a látottakkal. Tudjuk, hogy jók vagyunk a rögzített helyzetekben, sokat gyakoroljuk őket, és Phill az elemzések során remekül megtalálja az ellenfelek gyenge pontjait. Az Arsenal ugyanígy játszik. Ha jók a beadások, akkor lesznek helyzetek, mert vannak remekül érkező játékosaink. Ezt, szerintem, a jövőbeli meccseinken is tudjuk majd használni” – mondta Keane a lefújás után az M4 Sportnak.