A zöld-fehérek hátrányból fordítva tudtak győzni a Kazincbarcika ellen Mezőkövesden. A bajnokcsapatnak kellett közel félóra, hogy felvegye azt a tempót, amivel az Európa-ligában aratja a győzelmeket, és ezt Robbie Keane sem tagadta.

Robbie Keane üzent a válogatottban pályára lépő játékosoknak

Fotó: Mirkó István

„Az első félóra nem volt jó, túl sok fölösleges kockázatot vállaltunk. A pálya is kicsit pattogós volt, így hiába szeretem a szép játékot, leginkább csak arra tudtunk törekedni, hogy be tudjuk adogatni a labdákat. A meccs elején a hazaiak is jól játszottak, jól támadtak le, mi pedig kicsit idegesek voltunk, de aztán sikerült felvennünk a ritmust. Ebben azért a csütörtöki meccs fáradtsága is benne volt” – mondta a Fradi edzője.

Robbie Keane ezt mondta a rögzített helyzetekről

Arra a felvetésre, hogy a Fradi látványosan sok gólt szerez az idényben rögzített szituációkból, és, hogy mi ennek a titka, Keane az egyik segítője munkáját említette.

„Phill (Hudson) a felelőse ennek a szakmai stábban. De kellenek hozzá a minőségi beadások, és azok a játékosok, akik ezeket be tudják fejelni.”

Keane elmondta, a hajrában kimaradt helyzetek ellenére egyáltalán nem elégedetlen a csapat támadójátékával, részéről teljes mértékben elfogadható, hogy megint tudtak három gólt rúgni egy meccsen. A világbajnoki selejtezők miatt most máshogy fog kinézni a munka a csapatnál.

„A válogatott szünet egy kis pihenőt jelent a csapat számára, kivéve persze azokat, akik a válogatottban szerepelnek, nekik sok sikert kívánok” – zárta nyilatkozatát Robbie Keane.