Ki ne tudná, hogy az ír válogatott vasárnap Troy Parrott mesterhármasával 3-2-re nyert a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában, ezzel az írek játszhatnak tavasszal pótselejtezőt, a Szoboszlai Dominik vezette válogatott tagjai pedig ismét a tévén keresztül figyelhetik a vb-t. Robbie Keane, az FTC ír vezetőedzője a felvételek alapján egy ír kocsmában nézte a meccset, majd utána az éneklésbe is beszállt.

Robbie Keane-nek jó napja volt vasárnap az írek győzelme után

Robbie Keane nagy bulija a vasárnapi meccs után

Az Irish Mirror írta meg, hogy a drámai hajrá után Keane a színpadra ment és a szurkolói éneklés vezére lett.

A „There’s only one Troy Parrott” („Csak egy Troy Parrott van” magyarul) dalszövegnél pedig az egész kocsma a Fradi trénerével énekelt.

Robbie Keane signing One Troy Parrott.



Troy Parrott Keane-t is lehagyta

Troy Parrott Keane-t is lehagyta

A 146-szoros ír válogatott csatár Instagram-sztorit is megosztott utódjáról, Parrottról, ugyanakkor a drámai, 96. percben eldőlt meccs a következő napokban a ferencvárosi öltöző hangulatára is rányomhatja a bélyegét. Ugyanis a Fradiból négy magyar:

Dibusz Dénes

Tóth Alex

Varga Barnabás

és Ötvös Bence is játszott vasárnap.

A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy korábban egy ír játékos – így Keane – sem volt képes arra, hogy idegenben mesterhármast szerezzen. A holland AZ Alkmaar támadójának ez pont Budapesten sikerült...