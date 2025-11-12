A Celta Vigo elleni spanyol bajnokin egy hónap után először volt kezdő Robert Lewandowski, a sérüléséből felépült csatár máris mesterhármassal segítette győzelemhez klubját.

Robert Lewandowski mesterhármassal tért vissza

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Robert Lewandowski nem jutott szóhoz a nevetéstől

A 37 éves csatár legközelebb a lengyel válogatottban lép majd pályára, amely pénteken Hollandia ellen játszik vb-selejtezőt Varsóban. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Barcelona csatárától azt kérdezte az egyik újságíró, hogy mi hiányzott a lengyelek részéről az elmúlt mérkőzéseken a hollandok ellen, miért nem tudták az utóbbi időben egyszer sem legyőzni a riválist. Lewandowski a kérdés hallatán röhögőgörcsöt kapott, és alig jutott szóhoz.

Sajnálom. A képességek?”

– gúnyolódott saját csapatán a klasszis támadó, utalva rá, hogy a lengyel válogatott szerényebb képességű, mint a holland együttes.

Miután nagy nehezen abbahagyta a nevetést, röviden így folytatta: „Sajnálom. A múltban lejátszott meccseink kapcsán azt gondolom, gyakran nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk egymással”.

A lengyel válogatott hat fordulót követően a pótselejtezőt érő második helyen áll a G csoportot vezető Hollandia mögött.

Lewandowskiék egy győzelemmel pontszámban beérhetik riválisukat, ám az ellenfél gólkülönbsége lényegesen kedvezőbb. Lengyelországnak még egy mérkőzése lesz, a világbajnoki selejtezősorozatot a Málta elleni, idegenbeli mérkőzéssel zárja a nemzeti csapat hétfőn.

Kapcsolódó cikkek