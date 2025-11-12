Live
A lengyel labdarúgó-válogatott pénteken Hollandiát fogadja hazai pályán a világbajnoki selejtezősorozatban. A mérkőzés előtt a Barcelona sztárcsatárát, Robert Lewandowskit kérdezték az ellenfélről, a gólerős támadó azonban alig bírt szóhoz jutni a nevetéstől.

A Celta Vigo elleni spanyol bajnokin egy hónap után először volt kezdő Robert Lewandowski, a sérüléséből felépült csatár máris mesterhármassal segítette győzelemhez klubját.

Robert Lewandowski mesterhármassal tért vissza
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Robert Lewandowski nem jutott szóhoz a nevetéstől

A 37 éves csatár legközelebb a lengyel válogatottban lép majd pályára, amely pénteken Hollandia ellen játszik vb-selejtezőt Varsóban. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Barcelona csatárától azt kérdezte az egyik újságíró, hogy mi hiányzott a lengyelek részéről az elmúlt mérkőzéseken a hollandok ellen, miért nem tudták az utóbbi időben egyszer sem legyőzni a riválist. Lewandowski a kérdés hallatán röhögőgörcsöt kapott, és alig jutott szóhoz.

Sajnálom. A képességek?” 

– gúnyolódott saját csapatán a klasszis támadó, utalva rá, hogy a lengyel válogatott szerényebb képességű, mint a holland együttes. 

This reaction from Robert Lewandowski after he was asked by Polish journalist what was missing in last few games against the Netherlands NT to win at least one of them.
byu/Bartoni17 insoccer

Miután nagy nehezen abbahagyta a nevetést, röviden így folytatta: „Sajnálom. A múltban lejátszott meccseink kapcsán azt gondolom, gyakran nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk egymással”.

A lengyel válogatott hat fordulót követően a pótselejtezőt érő második helyen áll a G csoportot vezető Hollandia mögött.

Lewandowskiék egy győzelemmel pontszámban beérhetik riválisukat, ám az ellenfél gólkülönbsége lényegesen kedvezőbb. Lengyelországnak még egy mérkőzése lesz, a világbajnoki selejtezősorozatot a Málta elleni, idegenbeli mérkőzéssel zárja a nemzeti csapat hétfőn.

