A bosnyák válogatott hazai pályán, hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a Denis Dragus piros lapja miatt bő húsz percet emberhátrányban játszó románokat, ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport első két helyén Ausztria és Bosznia-Hercegovina végez. Románia harmadik lesz, de a Nemzetek Ligája útján így is biztos a helye a márciusi pótselejtezőkön. Dragust azért állította ki Michael Oliver játékvezető, mert letalpalta Nikola Katic fejét. A román válogatott szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu szerint ugyanakkor ez a szabálytalanság nem ért piros lapot, pláne nem videózás nélkül, mert játékosa nem láthatta a hátulról érkező bosnyák védőt. A nyolcvanéves szakembernek nem ez volt az egyetlen gondja a találkozó után.

Denis Dragus piros lapja után a román válogatott sorsa megpecsételődött a boszniai vb-selejtezőn

Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim

A román válogatott kapitánya a bírót és a bosnyákokat is szidta

Lucescu a kiállítás mellett arról is beszélt, hogy csapata hiába kapott ki Bukarestben és Zenicán is a bosnyákoktól, nem játszott alárendelt szerepet.

„A bosnyákok elleni mindkét találkozónkon mi játszottunk fölényben, ők csupán egyetlen félidőben tudtak agresszívak lenni.

Nem normális dolog angol játékvezetőt küldeni egy ilyen összecsapásra, ő teljesen más stílusban vezette a meccset"

– nyilatkozta a szövetségi kapitány, aki Oliverrel kapcsolatban azt is zokon vette, hogy a bosnyák Haris Tabakovic még sárga lapot sem kapott azért, hogy Marius Marint fülön könyökölte. A román játékos utólag elárulta, hogy a játékvezető később elismerte a hibáját az esettel kapcsolatban, és hogy a lefújás után kórházba kellett mennie további vizsgálatokért.

Mircea Lucescu a „Cigányok, cigányok" rigmust gyakran skandáló és a román himnuszt kifütyülő bosnyák szurkolókat, a vendégszeretet hiányát és az elmondása szerint még sosem látott „embertelen" körülményeket is szidta

– utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy a zenicai öltözőfolyosó például olyan szűk volt, hogy játékosai be sem tudtak ott melegíteni.

Romániában a tévénézőknek is akadt problémája, a két kommentátor hangja ugyanis többször is megszakadt. A második félidő alatt egyikük azt állította, hogy ez azért történt, mert a bosnyák illetékesek szándékosan szabotálni akarták a közvetítést a mikrofonjaik lekapcsolásával.