A világbajnok Romário szakított 22 éves barátnőjével, Alicya Gomes-szal, aki táplálkozástudományt tanul az egyetemen. A kapcsolatuk alig több mint egy évig tartott, és a brazil sajtó szerint az utóbbi napokban már nem követik egymást a közösségi médiában, ami megerősítette a pletykákat a szakításról.

Romário szakított a 22 éves diáklánnyal

Fotó: instagram.com/jornalextra/

Romário továbblépett, új nő a láthatáron?

A helyi bulvársajtó szerint Romariót máris új nővel látták: egy titokzatos szőkével tűnt fel egy lemezbemutatón Rio de Janeiróban. Szemtanúk szerint a páros egy félreeső sarokban beszélgetett, miközben a többi vendégből alig vettek tudomást.

A találgatások azonnal beindultak, vajon ki lehet az új hódítás, a nő kiléte egyelőre ismeretlen.

Romário Alicya Gomes-szal a tavalyi választási kampány idején ismerkedett meg, amikor a korábbi futballsztár politikusként több rendezvényen is részt vett Baixada Fluminense térségében, ahol a lány él. Kapcsolatukat először a Rock in Rio fesztiválon vállalták nyilvánosan, amikor együtt nézték meg Mariah Carey koncertjét.

Alicya tavaly még nyilvános Instagram-profillal rendelkezett, több mint 5 000 követővel, de amikor kapcsolatuk komolyra fordult, priváttá tette fiókját, hogy elkerülje a túlzott médiafigyelmet.

Születésnapi köszöntés és boldog idők

Mielőtt a románc véget ért, Romário fényűző partit rendezett Alicya 22. születésnapjára a saját villájában, ahol így üzent szerelmének a közösségi oldalán:

„Gratulálok, bébi! Békét, boldogságot, bölcsességet, fényt és jó egészséget kívánok neked. Egyszerűen csodálatos vagy minden tekintetben.”

A futballikon nem sokkal később a saját 59. születésnapját ünnepelte, ahol 800 vendég előtt Alicya is jelen volt, de úgy tűnik, a szerelem nem tartott sokáig.

Romário: legenda a pályán, botrányhős a magánéletben

Az 1994-es világbajnokság aranyérmese a brazil futball történetének egyik legnagyobb alakja, ugyanakkor hírhedt szerelmi életéről is ismert. Az évek során több, nála évtizedekkel fiatalabb nővel hozták hírbe.

A mostani szakítással kapcsolatban a legenda egyelőre nem nyilatkozott, de Brazíliában már újraindult a találgatás: vajon ki lesz a következő a szexmániás csatár oldalán, talán a szőke nő, akivel a koncerten beszélgetett?