Egy ideje már lázban tartja a világot, hogy mikor akasztja szögletre a stoplist a portugálok futballsztárja. Nos, korábbi nyilatkozatával ellentétben még egy-két évig biztosan nem vonul vissza Cristiano Ronaldo.

A 40 éves, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo egy hete egy internetes műsorban úgy fogalmazott, hogy hamarosan befejezi pályafutását, és végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit.

A jövő évi lesz Cristiano Ronaldo utolsó vb-je
A jövő évi lesz Cristiano Ronaldo utolsó vb-je
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ronaldo még egy-két évig játszani akar

Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy csak egy-két év múlva akasztja csak szögre a futballcipőt, mivel biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi al-Nasszrnál.

Fizikálisan remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt” – utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.

Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek” – erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.

