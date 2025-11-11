A 40 éves, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo egy hete egy internetes műsorban úgy fogalmazott, hogy „hamarosan” befejezi pályafutását, és végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit.

A jövő évi lesz Cristiano Ronaldo utolsó vb-je

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ronaldo még egy-két évig játszani akar

Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy csak egy-két év múlva akasztja csak szögre a futballcipőt, mivel biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi al-Nasszrnál.

„Fizikálisan remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt” – utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.

Cristiano Ronaldo all but confirmed the 2026 World Cup will be his last 🥹🏆



When asked if it will be his last World Cup Ronaldo responded: "Sure, it's true because I'll be 41-years-old. I think in this great competition, I don't know... As I said, I'm enjoying this moment."… pic.twitter.com/O6R7YAz9PM — OneFootball (@OneFootball) November 11, 2025

„Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek” – erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.