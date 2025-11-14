Nem jött jól a magyar válogatottnak az írek feltámadása. Miután Marco Rossi csapata 1-0-ra győzött Örményországban, már a vb-pótselejtezőt érő második megszerzésének kapujában állt, ám mivel az ír válogatott meglepetésre 2-0-ra megverte Portugáliát, a döntés a vasárnapi utolsó fordulóra marad. Így még a portugálok csoportgyőzelme sem dőlt el, de Cristiano Ronaldo még ennél is bosszúsabb lehet.

Cristiano Ronaldo volt a negatív hős az írek ellen. Fotó: PAUL FAITH / AFP

A 40 éves klasszist már 2-0-ra hátránynál, az 59. percben kiállították, miután egy ütközés közben lekönyökölte az egyik ír játékost. Ez volt Ronaldo 226. válogatott meccsén az első piros lapja, a nemzeti csapatban tehát nem jellemző rá az efféle durvaság. Nem is reagálta le jól az esetet, sírós jelet imitálva jelezve elégedetlenségét, szerinte az ír rájátszott az esetre.

Cristiano Ronaldo moments before disaster who’s crying now 😂😂 pic.twitter.com/xtRaJWrHX0 — Owen (@Owene2220) November 13, 2025

Cristiano Ronaldo megkapta a magáét, keményen kigúnyolták

Miután az írek végül meg is nyerték a meccset, a kiállított Ronaldo lett a negatív hős. Az ír közönség már a stadionban kigúnyolta őt, erről meg is emlékeznek a közösségi médiában: korábban Lionel Messit sztárként köszöntötték Dublinban, a portugál viszont kapott hideget-meleget.