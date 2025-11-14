Nem jött jól a magyar válogatottnak az írek feltámadása. Miután Marco Rossi csapata 1-0-ra győzött Örményországban, már a vb-pótselejtezőt érő második megszerzésének kapujában állt, ám mivel az ír válogatott meglepetésre 2-0-ra megverte Portugáliát, a döntés a vasárnapi utolsó fordulóra marad. Így még a portugálok csoportgyőzelme sem dőlt el, de Cristiano Ronaldo még ennél is bosszúsabb lehet.
A 40 éves klasszist már 2-0-ra hátránynál, az 59. percben kiállították, miután egy ütközés közben lekönyökölte az egyik ír játékost. Ez volt Ronaldo 226. válogatott meccsén az első piros lapja, a nemzeti csapatban tehát nem jellemző rá az efféle durvaság. Nem is reagálta le jól az esetet, sírós jelet imitálva jelezve elégedetlenségét, szerinte az ír rájátszott az esetre.
Cristiano Ronaldo megkapta a magáét, keményen kigúnyolták
Miután az írek végül meg is nyerték a meccset, a kiállított Ronaldo lett a negatív hős. Az ír közönség már a stadionban kigúnyolta őt, erről meg is emlékeznek a közösségi médiában: korábban Lionel Messit sztárként köszöntötték Dublinban, a portugál viszont kapott hideget-meleget.