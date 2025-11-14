Live
Az ír labdarúgó-válogatott úgy győzte le Portugáliát a csütörtök esti vb-selejtezőn, hogy a kiállított Cristiano Ronaldo volt a negatív hős. A 40 éves klasszis ezután alaposan megkapta a magáét: az ír szurkolók, az ír sajtó és az internet népe is kikezdte őt. Ronaldo esete az ír papagájjal és a sírás is téma a mémekben.

Nem jött jól a magyar válogatottnak az írek feltámadása. Miután Marco Rossi csapata 1-0-ra győzött Örményországban, már a vb-pótselejtezőt érő második megszerzésének kapujában állt, ám mivel az ír válogatott meglepetésre 2-0-ra megverte Portugáliát, a döntés a vasárnapi utolsó fordulóra marad. Így még a portugálok csoportgyőzelme sem dőlt el, de Cristiano Ronaldo még ennél is bosszúsabb lehet.

Cristiano Ronaldo volt a negatív hős az írek ellen
Cristiano Ronaldo volt a negatív hős az írek ellen. Fotó: PAUL FAITH / AFP

A 40 éves klasszist már 2-0-ra hátránynál, az 59. percben kiállították, miután egy ütközés közben lekönyökölte az egyik ír játékost. Ez volt Ronaldo 226. válogatott meccsén az első piros lapja, a nemzeti csapatban tehát nem jellemző rá az efféle durvaság. Nem is reagálta le jól az esetet, sírós jelet imitálva jelezve elégedetlenségét, szerinte az ír rájátszott az esetre.

Cristiano Ronaldo megkapta a magáét, keményen kigúnyolták

Miután az írek végül meg is nyerték a meccset, a kiállított Ronaldo lett a negatív hős. Az ír közönség már a stadionban kigúnyolta őt, erről meg is emlékeznek a közösségi médiában: korábban Lionel Messit sztárként köszöntötték Dublinban, a portugál viszont kapott hideget-meleget.

