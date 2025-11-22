Cristiano Ronaldo 2018-ban elképesztő rekordot állított fel, amikor a Real Madrid színeiben káprázatos ollózós gólt lőtt a Juventus ellen Gianluigi Buffonnak. A portugál klasszis találatát még a torinói szurkolók egy része is felállva tapsolta. A Bajnokok Ligája negyeddöntő első meccsén szerzett pazar gólja előtt Ronaldo mindenkinél magasabbra ugrott, ám kedden ezt a rekordját megdöntötték.
Ronaldo rekordját döntötte meg a hősök hőse
Skócia az év egyik legdrámaibb meccsen győzte le 4-2-re Dániát kedden az európai vb-selejtezők utolsó napján, ezzel pedig kijutott a világbajnokságra. A glasgow-i mérkőzésen már harmadik percben előnybe kerültek a skótok, méghozzá Scott McTominay szenzációs ollózós gólja után.
Korábban arról lehetett hallani, hogy a Napoli középpályása 2,35 méter magasra ugrott az akció előtt, ám a legfrissebb adatok szerint a dán válogatott ellen szerzett gólját találatál 2,53 méter magasra emelkedett. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a Manchester United korábbi játékosa megdöntötte Ronaldo emlékezetes rekordját. A portugál hét évvel ezelőtt 2 méter 38 centiméteres magasságban találta el a labdát a Juvntus ellen, miközben még a háta is 1 méter 41 centiméter magasan volt.
