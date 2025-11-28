Nagyszerű eredményt ért el a Ferencváros az isztambuli pokolban, ahol az 1-1-es döntetlent sokan aláírták volna előre a Fenerbahce ellen. Akár a győzelem is meglehetett volna, hiszen Varga Barnabás fejes góljával vezetett a magyar bajnok a 66. percben, ám néhány perccel később Talisca találatával kiegyenlített a Fener. A brazil sztár, aki korábban Cristiano Ronaldo csapattársa is volt a szaúdi al-Nasszrben, érdekesen értékelte az Európa-liga meccset a török sajtóban.

Talisca, a Fenerbahce sztárja most gólt lőtt a Fradi ellen, korábban Cristiano Ronaldo ellen kelt ki. Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

– Csapatként rengeteget küzdöttünk. A saját teljesítményemet pozitívnak érzem. Mind a teljesítményemet, mind a hozzáállásomat jónak tartom – mondta Talisca, de van még belőle.

– A csapatunk az utóbbi időben nagyon jól teljesít, jó meccseket játszottunk. Nagy az egység a csapatban, ami erőt ad – ezeket a szavakat egy többgólos Fener-győzelem után várná az ember, nem pedig egy Fradi elleni hazai iksz után. Ez persze a Ferencváros dicsérete is lehet.

A Fradi hatodik, a Fenerbahce csak huszadik

Ha ránézünk az Európa-liga tabellájára, bizony azt láthatjuk, hogy öt forduló után a Fradi veretlenül a hatodik helyen áll, míg a Fenerbahce csak a huszadik. Talán ez az oka annak is, hogy Talisca így megbecsüli az FTC elleni pontszerzést.

Az egyenlítő gólját is megfelelő önbizalommal értékelte: – Fontos gól volt. Az ilyen típusú gólokon rengeteget dolgozom. A jobb lábammal nem szerzek sok gólt, de így is szép találat lett.

Talisca korábban is furcsa nyilatkozatokkal került be a hírekbe. Márciusban például burkoltan Cristiano Ronaldo ellen szólalt fel, amikor már a Fener játékosaként visszaszólt az al-Nasszrnek a portugál klasszis miatt.

Talisca így kelt ki Cristiano Ronaldo ellen

„A probléma az, hogy valakit mindig szeretnétek hibáztatni, de nem látjátok, hol van az igazi hiba. Állandóan ezt csináljátok, amit abba kell hagynotok. Tudjátok, hol van a hiba, csak féltek kimondani. És ráadásul Jhon Duránnal ugyanazt szeretnétek tenni, mint anno velem, hogy szolgáljunk másokat” – fogalmazott Talisca, szavait pedig egyértelműen Ronaldónak címezte sokak szerint, hogy ő az a bizonyos probléma a szaúdi klubnál.