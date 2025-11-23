A szaúdi sztárcsapat már az első félidőben kétgólos előnybe került a parádézó Joao Felix révén, aki előbb gólt lőtt a 39. percben, majd három perccel később kiosztott egy gólpasszt a brazil Wesley-nek. A találkozó legjobbja a portugál támadó volt, a show-t azonban honfitársa, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo vitte el, aki a meccs végén elképesztőt alakított.

Cristiano Ronaldo szenzációs gólt ollózott az Al-Nasszr csapatában

Fotó: Fayez NURELDINE/AFP

Ronaldo szenzációs gólt ollózott

A második félidő elején szépített az Al Khaleej, azonban a szenegáli Sadio Mané visszaállította a kétgólos különbséget, az Al-Nasszr pedig lesimázta a meccset. A pontot az i-re Cristiano Ronaldo tette fel, aki a találkozó 96. percében elképesztő gólt ollózott egy jobb oldali beadás után.

Ronaldo az idei szezonban 11 meccsen lépett pályára az Al-Nasszr csapatában, tíz gól és két gólpassz a mérlege.