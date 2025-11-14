Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint Cristiano Ronaldo kiállítása túl szigorú volt Írország ellen. Martínez Ronaldo előéletére, a kiállítás nélkül lehozott 225 válogatott meccsére is hivatkozott, az írek szerint azonban ez az érvrendszer sem állja meg a helyét. Cristiano Ronaldo és Dara O’Shea között nem a mostani volt az első balhé, ahogy a portugál csillag és Heimir Hallgrímsson között sem.
Ronaldo nyilatkozata rosszul öregedett
Ronaldo a 2016-os Európa-bajnokságon, az Izland elleni, csoportkörbeli 1-1 után nem fogott kezet az ellenféllel, így Hallgrímsson akkor izlandi társkapitánnyal sem, nyilatkozatában pedig becsmérlően beszélt az ellenfélről.
– Izland semmit sem próbált, csak védekezett és védekezett. Szerencséjük volt, aztán úgy ünnepelték, mintha megnyerték volna az Eb-t. Ez a kicsik mentalitása, de nem fogják vinni semmire – dühöngött akkor Ronaldo.
Ez volt az az Európa-bajnokság, ahol aztán Izland a negyeddöntőig jutott, míg Portugália az antifutball szellemében, egyetlen kilencven perces győzelemmel menetelt minden idők legkevésbé megérdemelt Eb-aranyáig. Hallgrímsson akkor nem reagált Ronaldo szavaira, most viszont megjegyezte, hogy a portugálnak aligha őt kellene okolnia a piros lapja miatt.
O’Shea miatt már nagyon kijárt a piros lap Ronaldónak
Ronaldo 2-0-s hátrányban Dara O’Shea-nek sózott oda egyet, aki négy éve is kapott egy pofont a portugáltól. Az ír szurkolók nem is felejtették el ezt felemlegetni a mostani eset után.
S ennél már korábban is megkaphatta volna az első válogatottbeli piros lapját a forrófejű Ronaldo.
Ronaldo érdekében szabálytalanul használták a VAR-t
A 2018-as világbajnokságon Irán ellen 1-0-ra vezetett Portugália, amikor Ronaldo odasózott egyet az ellenfélnek. Ez durvább volt bármelyik írek elleni ütésénél, az első VAR-vb-n azonban a videós vizsgálat után csak sárga lapot kapott, teljesen szabálytalanul, hiszen csak piros lapos szabálytalanságot lehetett volna visszanézni, a kiállítást viszont nem merte meglépni a játékvezető.
Ronaldo klubszinten bőven gyűjtött már piros lapokat pályafutása során, s nyugodtan kijelenthetjük, hogy mostanra bőven rászolgált arra, hogy a válogatottban is a kiállítás sorsára jusson.
A portugálok jó eséllyel nélküle is megszerzik a vb-szerepléshez szükséges győzelmet Örményország ellen, de azonnali piros lapja miatt aggódhat, hogy egynél több meccsről tiltják el, akárcsak a vb-selejtezők során szintén az írek ellen kiállított Sallai Rolandot és Tigran Barszegjant, s akkor a jövő évi világbajnokságon is ki kellene hagynia mérkőzést.
Cristiano Ronaldo korábbi piros lapjai