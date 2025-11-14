Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint Cristiano Ronaldo kiállítása túl szigorú volt Írország ellen. Martínez Ronaldo előéletére, a kiállítás nélkül lehozott 225 válogatott meccsére is hivatkozott, az írek szerint azonban ez az érvrendszer sem állja meg a helyét. Cristiano Ronaldo és Dara O’Shea között nem a mostani volt az első balhé, ahogy a portugál csillag és Heimir Hallgrímsson között sem.

Cristiano Ronaldo és Dara O'Shea párharca: a portugál nem először ütötte meg az ír védőt, a mostani vb-selejtezőn villant a piros lap

Fotó: NurPhoto via AFP/EYE4images/Stefan Koops

Ronaldo nyilatkozata rosszul öregedett

Ronaldo a 2016-os Európa-bajnokságon, az Izland elleni, csoportkörbeli 1-1 után nem fogott kezet az ellenféllel, így Hallgrímsson akkor izlandi társkapitánnyal sem, nyilatkozatában pedig becsmérlően beszélt az ellenfélről.

– Izland semmit sem próbált, csak védekezett és védekezett. Szerencséjük volt, aztán úgy ünnepelték, mintha megnyerték volna az Eb-t. Ez a kicsik mentalitása, de nem fogják vinni semmire – dühöngött akkor Ronaldo.

Ez volt az az Európa-bajnokság, ahol aztán Izland a negyeddöntőig jutott, míg Portugália az antifutball szellemében, egyetlen kilencven perces győzelemmel menetelt minden idők legkevésbé megérdemelt Eb-aranyáig. Hallgrímsson akkor nem reagált Ronaldo szavaira, most viszont megjegyezte, hogy a portugálnak aligha őt kellene okolnia a piros lapja miatt.

O’Shea miatt már nagyon kijárt a piros lap Ronaldónak

Ronaldo 2-0-s hátrányban Dara O’Shea-nek sózott oda egyet, aki négy éve is kapott egy pofont a portugáltól. Az ír szurkolók nem is felejtették el ezt felemlegetni a mostani eset után.

S ennél már korábban is megkaphatta volna az első válogatottbeli piros lapját a forrófejű Ronaldo.

Ronaldo érdekében szabálytalanul használták a VAR-t

A 2018-as világbajnokságon Irán ellen 1-0-ra vezetett Portugália, amikor Ronaldo odasózott egyet az ellenfélnek. Ez durvább volt bármelyik írek elleni ütésénél, az első VAR-vb-n azonban a videós vizsgálat után csak sárga lapot kapott, teljesen szabálytalanul, hiszen csak piros lapos szabálytalanságot lehetett volna visszanézni, a kiállítást viszont nem merte meglépni a játékvezető.