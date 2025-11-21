Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump ismét gondoskodott arról, hogy róla beszéljen a világ. Az amerikai elnök ezúttal egy mesterséges intelligencia által készített videót osztott meg, amelyen ő és Cristiano Ronaldo együtt focizik az Ovális Irodában. A különös felvétel azután látott napvilágot, hogy a portugál klasszis személyesen is találkozott Trumppal Washingtonban.

Cristiano Ronaldo kedden este vett részt egy elegáns, meghívásos vacsorán a Fehér Házban, amelyet Trump adott a világ legbefolyásosabb üzletemberei és sportolói számára.

Donald Trump és Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkoztak
Donald Trump és Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkoztak
Fotó: Cristiano Ronaldo/Instagram

Ronaldo és Trump az Ovális Irodában „fociztak"

A vacsorát követően a portugál sztár kedvese, Georgina Rodríguez társaságában sétált az elnöki rezidencia kertjében, ahol fotók is készültek róluk. A képek pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, amelyeket másnap Trump is megosztott saját platformján, a Truth Socialon.

Egy nappal később azonban ennél is szokatlanabb poszt érkezett: Trump egy MI-generált videót publikált, amelyben ő és Ronaldo poénos hangulatban passzolgatják a labdát az Ovális Irodában.

 A bejegyzéshez ennyit írt: 

Ronaldo egy nagyszerű srác. Imádtam találkozni vele a Fehér Házban. Okos, menő és nagyon profi!!! – DJT.

Az este során Trump nyilvánosan is méltatta a portugál világsztárt, és megköszönte neki, hogy ezzel sikerült plusz pontokat szereznie a fia, a futballrajongó Barron szemében. A felvételeken látható, ahogy az üzletemberekkel teli teremben arról beszél: 

„A fiam nagy Ronaldo-rajongó. Most, hogy bemutattalak neki, talán egy kicsit jobban tisztel engem.”

Egy profi szájról olvasó szerint Trump a beszélgetésük során Ronaldónak azt is elárulta: Barron nem futballozik, amit sajnál, mert „nagyszerű sport”. Nem világos azonban, hogy az amerikai vagy az európai értelemben vett futballra gondolt-e.

Ronaldo később az Instagramon köszönte meg a meghívást: 

Köszönöm, Elnök Úr, a meghívást és a meleg fogadtatást, amit Ön és a First Lady nyújtott nekünk. Mindannyian hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a jövő bátorságról, felelősségről és békéről szóljon.

A portugál világsztár először jelent meg nyilvánosan az Egyesült Államokban a 2017-es, általa következetesen tagadott nemi erőszakvád óta.

Ez a csodagól új szintre emeli Messi és Ronaldo párharcát – videó
Ronaldo bevette a Fehér Házat, Trump döntött a GOAT-vitában
Mindenki azt hitte, ki van tiltva, erre Ronaldo megérkezett az USA-ba

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!