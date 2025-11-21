Cristiano Ronaldo kedden este vett részt egy elegáns, meghívásos vacsorán a Fehér Házban, amelyet Trump adott a világ legbefolyásosabb üzletemberei és sportolói számára.

Donald Trump és Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkoztak

Fotó: Cristiano Ronaldo/Instagram

Ronaldo és Trump az Ovális Irodában „fociztak"

A vacsorát követően a portugál sztár kedvese, Georgina Rodríguez társaságában sétált az elnöki rezidencia kertjében, ahol fotók is készültek róluk. A képek pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, amelyeket másnap Trump is megosztott saját platformján, a Truth Socialon.

Egy nappal később azonban ennél is szokatlanabb poszt érkezett: Trump egy MI-generált videót publikált, amelyben ő és Ronaldo poénos hangulatban passzolgatják a labdát az Ovális Irodában.

A bejegyzéshez ennyit írt:

Ronaldo egy nagyszerű srác. Imádtam találkozni vele a Fehér Házban. Okos, menő és nagyon profi!!! – DJT.

The President of the United States has posted an AI-generated video of himself having a kickabout with Cristiano Ronaldo in the Oval Office on his own social media platform called Truth Social... pic.twitter.com/B2ujqnezyZ — FootballJOE (@FootballJOE) November 20, 2025

Az este során Trump nyilvánosan is méltatta a portugál világsztárt, és megköszönte neki, hogy ezzel sikerült plusz pontokat szereznie a fia, a futballrajongó Barron szemében. A felvételeken látható, ahogy az üzletemberekkel teli teremben arról beszél:

„A fiam nagy Ronaldo-rajongó. Most, hogy bemutattalak neki, talán egy kicsit jobban tisztel engem.”

Egy profi szájról olvasó szerint Trump a beszélgetésük során Ronaldónak azt is elárulta: Barron nem futballozik, amit sajnál, mert „nagyszerű sport”. Nem világos azonban, hogy az amerikai vagy az európai értelemben vett futballra gondolt-e.

Ronaldo később az Instagramon köszönte meg a meghívást:

Köszönöm, Elnök Úr, a meghívást és a meleg fogadtatást, amit Ön és a First Lady nyújtott nekünk. Mindannyian hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a jövő bátorságról, felelősségről és békéről szóljon.

A portugál világsztár először jelent meg nyilvánosan az Egyesült Államokban a 2017-es, általa következetesen tagadott nemi erőszakvád óta.