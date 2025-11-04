Live
Három évvel a botrányt kiváltó nyilatkozata után Cristiano Ronaldo ismét interjút adott Piers Morgannak. Ronaldo többek között a Liverpool portugál sztárjának, Diogo Jotának a haláláról, a pénzügyi helyzetéről és a Lionel Messivel való rivalizálásáról is megdöbbentően őszintén beszélt.

Szinte napra pontosan három éve jelent meg a nyilvánosság előtt Piers Morgan, brit újságíró és televíziós személyiség Cristiano Ronaldóval készített exkluzív interjúja, amiben az ötszörös aranylabdás portugál klasszis megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Manchester Unitednél kialakult helyzetéről, volt edzőjéről, Erik ten Hagról és az akkori csapattársairól. A beszélgetés nagy port kavart, ami után nem sokkal később a portugál sztárfocista távozott Angliából és a szaúdi al-Nasszrhöz igazolt. Ronaldo most ismét Piers Morgan vendége volt, a november 4-én megjelenő interjúból azonban már hétfőn kiszivárogtak részletek.

A 40 éves portugál világklasszis a közösségi oldalán osztott meg egy 48 másodperces előzetest, amelyből ugyan sok nem, de néhány apró részlet kiderült. Morgan a hamarosan nyilvánosságra kerülő felvétellel kapcsolatban elmondta, hogy Ronaldo a valaha volt legszemélyesebb és legőszintébb interjúját adta neki.

Jön az újabb botrány-interjú? Ronaldo kendőzetlen őszinteséggel beszélt

Természetesen szó esett Lionel Messivel való rivalizálásáról. Az elmúlt bő két évtizedben számtalanszor adott beszédtémát az ő versengésük, különösen mikor Ronaldo még a Real Madridban játszott, Messi pedig a Barcelonában. A portugál támadó a nyilvánosság előtt gyakran állította magát jobbnak, míg a világbajnok argentin jobbára nem foglalt állást a kérésben, de a kölcsönös tiszteletet mindig megadták egymásnak. Pályafutásuk alkonyán még mindig meghatározó tagjaik a csapataiknak és a válogatottjuknak. Az interjúban a brit újságíró megemlíti Ronaldónak, hogy korábbi manchesteri csapattársa, Wayne Rooney nemrég azt nyilatkozta, hogy szerinte Messi a jobb játékos, amivel a pályafutása során immár 952gólnál járó támadó nem értett egyet.

Semmi gond ezzel, de nem értek egyet – nem akarok szerénykedni, de nem jobb nálam

 – mondta Ronaldo.

A múlt hónapban olyan hírek láttak napvilágot, miszerint Cristiano Ronaldo lett az első labdarúgó, aki nettó vagyonával (1,4 milliárd dollár) átlépte az egymilliárd dolláros álomhatárt, amivel minden idők leggazdagabb aktív futballistája lett. Az interjúban erről is szó esik, azonban Ronaldo szerint ezek csak hamis pletykák.

„A múlt héten milliárdos lettél” – mondta Morgan, amire a portugál rekorder így felelt: „Ez nem igaz, nem vagyok milliárdos”.

Júliusban az egész világot megrázta Diogo Jota tragikus halála, s noha a közösségi oldalán Ronaldo is megemlékezett a Liverpool portugál támadójáról, a temetésén nem volt jelen. Az interjúban a portugál klasszis erre is választ fog adni, mint ahogy az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak ajándékozott mezéről, és arról is, hogyan kérte meg menyasszonya, Georgina Rodriguez kezét. 

