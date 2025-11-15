Portugália már csütörtökön bebiztosíthatta volna csoportgyőzelmét, s egyben kijutását a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra, ám a 2016-os Eb-győztes meglepetésre 2-0-ra kikapott Írországban, ráadásul Cristiano Ronaldo is a kiállítás sorsára került.

Cristiano Ronaldo minden bizonnyal Írországban játszotta élete utolsó vb-selejtezőjét

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Ronaldo elhagyta portugál edzőtábort

Az ötszörös aranylabdás a dublini találkozó 59. percében először sárga lapot kapott, mert lekönyökölte az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A 40 éves klasszis először dühöngött, majd pedig cinikusan megtapsolta a bírót, mielőtt levonult a pályáról.

Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a meccs után úgy fogalmazott, hogy szerinte túl szigorú volt Ronaldo piros lapja. Az utolsó világbajnokságára készülő támadónak egy találkozót biztosan ki kell hagynia, vagyis az örmények ellen nem számíthat rá a portugál válogatott. A portugál A Bola információi szerint azonban Ronaldo még a lelátón sem lesz ott a zárófordulóban, ugyanis pénteken hazaküldték az edzőtáborból. A portugál rekorder várhatóan visszatér Szaúd-Arábiába, hogy felkészüljön csapata, az al-Nasszr következő, al-Khaleej elleni meccsére.

Ronaldónak van oka az aggodalomra, ugyanis egyelőre nem világos, pontosan hány meccset kell kihagynia. Ez váratóan három hét múlva derül ki, legalábbis a nemzetközi szövetségnek idén rendre ennyi időbe telt, mire közölte a piros lapos játékosok eltiltásának mértékét, ám mivel a következő válogatott szünet csak márciusban lesz, a döntéshozóknak még kevésbé kell igyekezniük. A szabályok szerint a szaúdi al-Nasszr támadóját két mérkőzésről tilthatják el, ha súlyos szabálytalanságnak minősítik a tettét, ám ha erőszakos cselekedetnek, akkor három meccsre is elmeszelhetik.

Érdemes megjegyezni, hogy az örmény válogatott csapatkapitánya, Tigran Barseghyan három mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután Írország ellen lefejelte Finn Azazt.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap, az utolsó fordulóban hazai pályán legyőzi Örményországot - amely számára már tét nélküli a találkozó -, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.