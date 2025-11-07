A Chelsea idénykezdete nem rossz, de nem is kiemelkedő. A Premier League-ben tizenhét ponttal hetedik Enzo Maresca csapata, igaz, mindössze egy pontra van a dobogótól. A Bajnokok Ligájában hét ponttal a tizenkettedik helyen áll a Chelsea, a héten az azeri Qarabag otthonában elért 2-2-es döntetlen mindenképp kudarcnak számított. Wayne Rooney szerint Enzo Maresca vezetőedző nem jól kezeli a csapatát, s a Chelsea játékosait lázadásra szólította fel.

Enzo Maresca meccsről meccsre felforgatja a Chelsea kezdőcsapatát, Wayne Rooney szerint ideje, hogy a játékosok szót emeljenek ez ellen

Nem Rooney volt az egyetlen, aki a tartalékos kezdőcsapat miatt felvetette Maresca felelősségét a Qarabag elleni pontvesztésben, az olasz szakember viszont a játékosokra hárította a felelősséget, a védelmi hibákat felemlegetve.

Rooney szerint Maresca rotálása káros a Chelsea-nek

Rooney nem kertelt: szerinte a Chelsea tapasztalt játékosainak a sarkukra kell állniuk Marescával szemben, aki a rotálás és a pihentetés jegyében meccsről meccsre felforgatja a kezdőcsapatát.

Maresca a 16 meccs alatt 85 változtatást hajtott végre a kezdőcsapatán, azaz átlagosan a kezdője felét kicseréli mérkőzésről mérkőzésre.

– A játékosok játszani akarnak és összeszokni. Az állandó változtatás nem teszi boldoggá a futballistákat, ennek még meg fogják inni a levét – mondta Rooney, aki a Chelsea játékosai helyében már cselekedne.

– Ha tagja lennék a vezérjátékosok csoportjának, már beszélnék a csapattársaimmal, hogy nem vagyok boldog emiatt – szögezte le a korábbi támadó, aki arra buzdította Reece James csapatkapitányt és a többi tapasztalt játékost, hogy szálljanak szembe Marescával, és beszéljenek vele a problémáról.

A Chelsea szombat este a PL-utolsó Wolverhampton ellen játszik legközelebb.

