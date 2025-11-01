Wayne Rooney 2004 és 2017 között futballozott a Manchester Unitedben. Az angol támadó 559 mérkőzésen 253 gólt lőtt a Vörös Ördögök színeiben, ezzel Sir Bobby Charltont megelőzve ő a klub történetének legeredményesebb játékosa.

Wayne Rooney a Manchester United történetének egyik legjobb játékosa

Fotó: Paul Ellis/AFP

Rooney-t azért kedvelték a szurkolók, mert nemcsak a góllövésben jeleskedett, hanem elképesztő munkabírás is jellemezte, így szinte a pálya bármely pontján bevethető volt.

Rooney unatkozott góllövés közben

A szakértők sem tudják eldönteni, hogy Wayne Rooney a pálya melyik pontján volt a leghasznosabb, az egykori kiváló támadó azonban elárulta, 10-esként érezte a legjobban magát a pályán.

Amikor a legjobb formámban voltam, csak mentem és játszottam. Felbukkantam a bal oldalon, a jobb oldalon, és időnként középpályások mögött is. A lényeg az volt, hogy a támadó harmadban játsszak, de ha egy posztot kellene mondani, tízesként szerettem a legjobban játszani”

– idézi az ESPN Wayne Rooney-t, aki játékosként öt bajnoki címet nyert a Manchester Uniteddel.

Rooney egyik legjobb szezonja a 2009/10-es volt, amikor középcsatárt játszott, minden sorozatot figyelembe véve pedig 44 meccsen 34 találatig jutott. Két évvel később a sors úgy hozta, hogy Rooney újabb idényt húzott le középcsatárként, akkor 43 meccsen 34 góllal zárta 2011/12-es szezont. Ezek elképesztő számok egy csatártól, a Manchester United támadója azonban mégsem volt igazán boldog.

Ebben a két idényben játszottam kilencesként, mindkét idényben 34 gólt szereztem, de unatkoztam. Hiába szereztem gólokat, amikor lejöttem a pályáról, nem voltam boldog. Szerettem focizni, bekapcsolódni a játékba, így hiába ontottam a gólokat és nyertük a meccseket, hiányzott a játék”

– folytatta a Bajnokok Ligája-győztes játékos, aki olyan világklasszisokkal játszott együtt, mint Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie vagy Cristiano Ronaldo. A kedvenc csatártársa mégsem közülük került ki.

Wayne Rooney a Manchester City ellen ollózta pályafutása legnagyobb gólját 2011 februárjában

Fotó: Andrew Yates/AFP

„Nagyon élveztem a játékot Carlos Tévezzel.

Mindegyikükkel élveztem a játékot, de amikor leigazoltuk Carlost, az újságok azt írták, hogy túlságosan hasonló a játékstílusunk, ezért nem fogunk tudni együtt játszani. De mindkettőnknél az volt a lényeg, hogy megmutassuk a világnak. Agresszívak voltunk, keményen dolgoztunk, és nagyon egymásra kattantunk. Amikor az egyikünk volt a kilences, a másik a tízes poszton játszott, és folyamatosan változtattuk a helyzetünket”

– tette hozzá Wayne Rooney, akit a 2009/10-es idényben a Premier League legjobb játékosának választottak.