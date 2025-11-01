Live
Wayne Rooney a Manchester United történetének egyik legeredményesebb futballistája, aki minden lehetséges trófeát megnyert a klub színeiben. Volt idő, amikor Rooney-t a világ legjobb csatárai között tartották számon, az egykori angol válogatott támadó azonban hiába ontotta a gólokat, saját bevallása szerint unatkozott középcsatárként.

Wayne Rooney 2004 és 2017 között futballozott a Manchester Unitedben. Az angol támadó 559 mérkőzésen 253 gólt lőtt a Vörös Ördögök színeiben, ezzel Sir Bobby Charltont megelőzve ő a klub történetének legeredményesebb játékosa. 

Wayne Rooney a Manchester United történetének egyik legjobb játékosa
Fotó: Paul Ellis/AFP

Rooney-t azért kedvelték a szurkolók, mert nemcsak a góllövésben jeleskedett, hanem elképesztő munkabírás is jellemezte, így szinte a pálya bármely pontján bevethető volt. 

Rooney unatkozott góllövés közben

A szakértők sem tudják eldönteni, hogy Wayne Rooney a pálya melyik pontján volt a leghasznosabb, az egykori kiváló támadó azonban elárulta, 10-esként érezte a legjobban magát a pályán. 

Amikor a legjobb formámban voltam, csak mentem és játszottam. Felbukkantam a bal oldalon, a jobb oldalon, és időnként középpályások mögött is. A lényeg az volt, hogy a támadó harmadban játsszak, de ha egy posztot kellene mondani, tízesként szerettem a legjobban játszani” 

– idézi az ESPN Wayne Rooney-t, aki játékosként öt bajnoki címet nyert a Manchester Uniteddel. 

Rooney egyik legjobb szezonja a 2009/10-es volt, amikor középcsatárt játszott, minden sorozatot figyelembe véve pedig 44 meccsen 34 találatig jutott. Két évvel később a sors úgy hozta, hogy Rooney újabb idényt húzott le középcsatárként, akkor 43 meccsen 34 góllal zárta 2011/12-es szezont. Ezek elképesztő számok egy csatártól, a Manchester United támadója azonban mégsem volt igazán boldog. 

Ebben a két idényben játszottam kilencesként, mindkét idényben 34 gólt szereztem, de unatkoztam. Hiába szereztem gólokat, amikor lejöttem a pályáról, nem voltam boldog. Szerettem focizni, bekapcsolódni a játékba, így hiába ontottam a gólokat és nyertük a meccseket, hiányzott a játék” 

– folytatta a Bajnokok Ligája-győztes játékos, aki olyan világklasszisokkal játszott együtt, mint Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie vagy Cristiano Ronaldo. A kedvenc csatártársa mégsem közülük került ki. 

Manchester United's English striker Wayne Rooney (2nd L) scores their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north-west England on February 12, 2011. AFP PHOTO/ANDREW YATES RESTRICTED TO EDITORIAL USE Additional licence required for any commercial/promotional use or use on TV or internet (except identical online version of newspaper) of Premier League/Football League photos. Tel DataCo +44 207 2981656. Do not alter/modify photo (Photo by ANDREW YATES / AFP)
Wayne Rooney a Manchester City ellen ollózta pályafutása legnagyobb gólját 2011 februárjában 
Fotó: Andrew Yates/AFP

„Nagyon élveztem a játékot Carlos Tévezzel. 

Mindegyikükkel élveztem a játékot, de amikor leigazoltuk Carlost, az újságok azt írták, hogy túlságosan hasonló a játékstílusunk, ezért nem fogunk tudni együtt játszani. De mindkettőnknél az volt a lényeg, hogy megmutassuk a világnak. Agresszívak voltunk, keményen dolgoztunk, és nagyon egymásra kattantunk. Amikor az egyikünk volt a kilences, a másik a tízes poszton játszott, és folyamatosan változtattuk a helyzetünket” 

– tette hozzá Wayne Rooney, akit a 2009/10-es idényben a Premier League legjobb játékosának választottak. 

