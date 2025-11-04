Marco Rossi keretébe Bárány Donát és egy másik újonc is bekerült – adta hírül az MLSZ X-csatornája. Telkiben aztán a szövetségi kapitány elárulta, hogy a nemzeti csapat másik debütálója a Dunaszerdahely játékosa, Damir Redzic lehet, már ha játékperceket is kap majd.

Marco Rossi válogatottja már Örményország ellen elérheti a vb-pótselejtezős pozíciót

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

„Korábban egyik támadót sem hívtuk be, mindketten jól teljesítettek. Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit szeretnék a pályán látni. De más erősségei is vannak. Redzic a jobb oldalon játszik ballábas létére szélsőt, keresi a kapura lövés lehetőségét, a szlovákiai góllövőlistán dobogós. A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban, ráadásul a támadószekcióban kell, hogy legyenek opcióink a cserére, ha ez szükséges.”

Azért maradtunk a megszokott keretnél, mert a válogatott újra megtalálta a kompakt játékmódot és azt a remek csapatszellemet, amely reményeim szerint elkísérhet minket a távolabbi mérkőzésekre is.

Marco Rossi bízik az örmények legyőzésében

Rossi elárulta, két nappal a meccs előtt már útra kel a válogatott Örményországba. „A hozzáállásuk valamelyest más lesz, magasan próbálnak majd minket presszionálni, és a mélységi védekezésünket igyekeznek majd egy-egyekkel megzavarni. De mi tudjuk, hogy mit kell majd tennünk a pályán. Három-négy játékosuk is kiemelkedő minőséget képvisel. Papíron mi vagyunk a jobbak, ezt bizonyítanunk is kell majd a pályán. Reméljük, elérjük majd azt az eredményt, amire készülünk.”

„Ahogy már korábban a Portugália elleni meccs után is mondtam, a legfontosabb, hogy jól játsszunk és folyamatosan fejlődjünk, de most az eredmény kiemelten fontos. Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk."

Az örmények az írek ellen is jól játszottak, és Dublinban is csak azután tudtak nyerni az írek, hogy emberelőnybe kerültek, ugyanúgy Írországban mi is emberhátrányba kerültünk, olyankor mindig nehéz játszani, mégis csak egy gólt kaptak, ez is mutatja az örmények erejét.

A magyar válogatott óriási lehetőség előtt áll: akár már november 13-án, egy örményországi győzelemmel kiharcolhatja a biztos vb-pótselejtezős szereplést. Ebben az esetben három nappal később, Írország ellen örömünneppé válhat az utolsó találkozó.