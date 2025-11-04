Marco Rossi keretébe Bárány Donát és egy másik újonc is bekerült – adta hírül az MLSZ X-csatornája. Telkiben aztán a szövetségi kapitány elárulta, hogy a nemzeti csapat másik debütálója a Dunaszerdahely játékosa, Damir Redzic lehet, már ha játékperceket is kap majd.
„Korábban egyik támadót sem hívtuk be, mindketten jól teljesítettek. Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit szeretnék a pályán látni. De más erősségei is vannak. Redzic a jobb oldalon játszik ballábas létére szélsőt, keresi a kapura lövés lehetőségét, a szlovákiai góllövőlistán dobogós. A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban, ráadásul a támadószekcióban kell, hogy legyenek opcióink a cserére, ha ez szükséges.”
Azért maradtunk a megszokott keretnél, mert a válogatott újra megtalálta a kompakt játékmódot és azt a remek csapatszellemet, amely reményeim szerint elkísérhet minket a távolabbi mérkőzésekre is.
Marco Rossi bízik az örmények legyőzésében
Rossi elárulta, két nappal a meccs előtt már útra kel a válogatott Örményországba. „A hozzáállásuk valamelyest más lesz, magasan próbálnak majd minket presszionálni, és a mélységi védekezésünket igyekeznek majd egy-egyekkel megzavarni. De mi tudjuk, hogy mit kell majd tennünk a pályán. Három-négy játékosuk is kiemelkedő minőséget képvisel. Papíron mi vagyunk a jobbak, ezt bizonyítanunk is kell majd a pályán. Reméljük, elérjük majd azt az eredményt, amire készülünk.”
„Ahogy már korábban a Portugália elleni meccs után is mondtam, a legfontosabb, hogy jól játsszunk és folyamatosan fejlődjünk, de most az eredmény kiemelten fontos. Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk."
Az örmények az írek ellen is jól játszottak, és Dublinban is csak azután tudtak nyerni az írek, hogy emberelőnybe kerültek, ugyanúgy Írországban mi is emberhátrányba kerültünk, olyankor mindig nehéz játszani, mégis csak egy gólt kaptak, ez is mutatja az örmények erejét.
A magyar válogatott óriási lehetőség előtt áll: akár már november 13-án, egy örményországi győzelemmel kiharcolhatja a biztos vb-pótselejtezős szereplést. Ebben az esetben három nappal később, Írország ellen örömünneppé válhat az utolsó találkozó.
Erről Rossi így nyilatkozott: „Az utolsó vb-selejtezőn az írek ellen sorsdöntő mérkőzést játszhatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ha Portugália és mi is nyerünk az első novemberi meccsen, akkor megszereztük a második helyet, de ebben az esetben is győzni szeretnénk idei utolsó mérkőzésünkön a szurkolóink előtt. Ismerjük a nehézségeket, amiket az ellenfelek okozhatnak nekünk, így a lehető legjobban szeretnénk felkészülni ezekre és sikerrel megvívni ezt a két párharcot.”
A válogatott keretének tagjai november 10-én hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben a két vb-selejtező előtt.
A magyar válogatott programja:
- november 13.: Örményország – Magyarország, 18.00, Jereván
- november 16.: Magyarország – Írország, 15.00, Puskás Aréna
A magyar válogatott kerete:
kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
támadók: Bárány Donát (DVSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).