Marco Rossi 2025-ös éve a számok szintjén gyenge: tíz meccsből mindössze három győzelem, kiesés a Nemzetek Ligája A-ból, harmadik hely a vb-selejtezőcsoportban. Mindez elég ok lenne sok országban a kapitányváltáshoz, ráadásul maga Rossi sem leplezte a csalódottságát. Ám ha mégis váltani kell, itt jön a valódi dilemma: ki jöhetne Rossi helyére?

Bognár György vajon tudja a helyes irányt? Az MLSZ a Fradival is összetűzésbe kerülhet, ha őt választja Marco Rossi utódjaként

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Bognár György: kiváló szakmai pedigré és időzített bomba

A magyar jelöltek közül a legtöbbször Bognár György nevét emlegetik. Papíron szinte tökéletes választás: modern futballszemlélet, tekintély, markáns elképzelések. De van egy bökkenő – vagy inkább egy komplett viharfelhő.

Bognár és a Ferencváros elnökének évek óta tartó, nyilvános adok-kapokja az egész magyar futball egyik visszatérő botrányforrása. Márpedig a Fradi meghatározó szereplő: pénzügyileg, presztízsben és játékosállományban is. Ha Bognár lenne a kapitány, az MLSZ egyenesen frontot nyitna a bajnoki címvédővel.

A kérdés tehát: vállalná-e az MLSZ a Fradi elleni háborút egy – kétségkívül erős – szakmai döntésért?

Borbély, Lőw, Dárdai: nemzetközi tapasztalat és a kérdéses akarat

Ha nem Bognár, akkor ki? Íme, három olyan jelölt, akik anno játékosként a német Bundesligában is letették a névjegyüket és edzői tapasztalat is van már mögöttük, miként a Magyar Nemzet elemzésében olvasható.

Borbély Balázs. Az ETO FC edzőjéről kevésbé ismert, hogy anno játékosként a Kaiserslauternben is futballozott. Edzőként is jó úton halad: karakteres játék, építkezés, eredmények. De 38 évesen, pár sikeres szezon után még korai lenne a válogatott kispadja. Pár év múlva azonban komoly jelölt lehet.

Az ETO FC edzőjéről kevésbé ismert, hogy anno játékosként a Kaiserslauternben is futballozott. Edzőként is jó úton halad: karakteres játék, építkezés, eredmények. De 38 évesen, pár sikeres szezon után még korai lenne a válogatott kispadja. Pár év múlva azonban komoly jelölt lehet. Lőw Zsolt: A nemzetközi topligák egyik legtapasztaltabb másodedzője, Thomas Tuchel segítőjeként megjárta a PSG-t, a Chelsea-t és a Bayernt is. Mi a gond vele? Amikor önállóan irányított, Leipzigben nem jött a nagy áttörés. Az MLSZ számára túl nagy lenne a kockázat, s valószínűleg ő sem hagyná ott a kiváló állását a Red Bull csoportnál.

A nemzetközi topligák egyik legtapasztaltabb másodedzője, Thomas Tuchel segítőjeként megjárta a PSG-t, a Chelsea-t és a Bayernt is. Mi a gond vele? Amikor önállóan irányított, Leipzigben nem jött a nagy áttörés. Az MLSZ számára túl nagy lenne a kockázat, s valószínűleg ő sem hagyná ott a kiváló állását a Red Bull csoportnál. Dárdai Pál: A nép hangja szerint ő lenne a „biztos megoldás”. Egyszer már megmentette a válogatottat, elfogadottsága maximális. Csakhogy Dárdai saját bevallása szerint nem akar többé szövetségi kapitány lenni. Ráadásul 2015-ös távozása után az MLSZ és közte maradt némi tüske – bár ez valószínűleg áthidalható lenne, ha ő maga nyitna az ügyben.

Külföldi kapitány? Inkább találgatás, mint reális forgatókönyv

Lehetne külföldi kapitányt hozni, de egyértelmű jelölt nincs. A magyar mezőnyt és a sajátos viszonyokat nem lehet nulláról megérteni. Felmerülhet Szergej Rebrov, a Fradi korábbi sikeredzője, de ő ukrán kapitányként épp a pótselejtező sorsolására vár – aligha engedné el a jelenlegi projektet egy bizonytalan válogatott kedvéért.