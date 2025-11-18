Marco Rossi 2025-ös éve a számok szintjén gyenge: tíz meccsből mindössze három győzelem, kiesés a Nemzetek Ligája A-ból, harmadik hely a vb-selejtezőcsoportban. Mindez elég ok lenne sok országban a kapitányváltáshoz, ráadásul maga Rossi sem leplezte a csalódottságát. Ám ha mégis váltani kell, itt jön a valódi dilemma: ki jöhetne Rossi helyére?
Bognár György: kiváló szakmai pedigré és időzített bomba
A magyar jelöltek közül a legtöbbször Bognár György nevét emlegetik. Papíron szinte tökéletes választás: modern futballszemlélet, tekintély, markáns elképzelések. De van egy bökkenő – vagy inkább egy komplett viharfelhő.
Bognár és a Ferencváros elnökének évek óta tartó, nyilvános adok-kapokja az egész magyar futball egyik visszatérő botrányforrása. Márpedig a Fradi meghatározó szereplő: pénzügyileg, presztízsben és játékosállományban is. Ha Bognár lenne a kapitány, az MLSZ egyenesen frontot nyitna a bajnoki címvédővel.
A kérdés tehát: vállalná-e az MLSZ a Fradi elleni háborút egy – kétségkívül erős – szakmai döntésért?
Borbély, Lőw, Dárdai: nemzetközi tapasztalat és a kérdéses akarat
Ha nem Bognár, akkor ki? Íme, három olyan jelölt, akik anno játékosként a német Bundesligában is letették a névjegyüket és edzői tapasztalat is van már mögöttük, miként a Magyar Nemzet elemzésében olvasható.
- Borbély Balázs. Az ETO FC edzőjéről kevésbé ismert, hogy anno játékosként a Kaiserslauternben is futballozott. Edzőként is jó úton halad: karakteres játék, építkezés, eredmények. De 38 évesen, pár sikeres szezon után még korai lenne a válogatott kispadja. Pár év múlva azonban komoly jelölt lehet.
- Lőw Zsolt: A nemzetközi topligák egyik legtapasztaltabb másodedzője, Thomas Tuchel segítőjeként megjárta a PSG-t, a Chelsea-t és a Bayernt is. Mi a gond vele? Amikor önállóan irányított, Leipzigben nem jött a nagy áttörés. Az MLSZ számára túl nagy lenne a kockázat, s valószínűleg ő sem hagyná ott a kiváló állását a Red Bull csoportnál.
- Dárdai Pál: A nép hangja szerint ő lenne a „biztos megoldás”. Egyszer már megmentette a válogatottat, elfogadottsága maximális. Csakhogy Dárdai saját bevallása szerint nem akar többé szövetségi kapitány lenni. Ráadásul 2015-ös távozása után az MLSZ és közte maradt némi tüske – bár ez valószínűleg áthidalható lenne, ha ő maga nyitna az ügyben.
Külföldi kapitány? Inkább találgatás, mint reális forgatókönyv
Lehetne külföldi kapitányt hozni, de egyértelmű jelölt nincs. A magyar mezőnyt és a sajátos viszonyokat nem lehet nulláról megérteni. Felmerülhet Szergej Rebrov, a Fradi korábbi sikeredzője, de ő ukrán kapitányként épp a pótselejtező sorsolására vár – aligha engedné el a jelenlegi projektet egy bizonytalan válogatott kedvéért.
Több más név is keringhetne a levegőben, de ezek inkább újságírói találgatások, nem valós forgatókönyvek. Ma nincs olyan külföldi, akire rá lehetne nyomni a „Rossi-utód” pecsétet.
Az MLSZ-nél Marco Rossi maradása a legvalószínűbb
A jelöltek listája hosszú, de igazán ütős, biztonságos megoldás kevés akad. A keret erősítéséhez, a képzés megújításához idő kell – sokkal több, mint amennyit egy kapitánycsere önmagában megoldhat.
Ezért jelen állás szerint a legvalószínűbb forgatókönyv: Rossi marad, folytatja az építkezést, az MLSZ pedig elkerüli a felesleges konfliktusokat és kockázatokat. A következő hónapok azonban így is sok kérdést eldöntenek – elsősorban azt, hogy a kapitányban maradt-e elég motiváció egy újabb ciklus elkezdéséhez.
A magyar futballnak nem feltétlenül új kapitányra van a legnagyobb szüksége – hanem új lendületre.
