A 25 éves Bárány Donát az idei szezonban 14 mérkőzésen hat gólt lőtt és két gólpasszt adott a Debrecen színeiben, játékával pedig rászolgált arra, hogy Marco Rossi először meghívja a válogatottba.

Marco Rossi először hívta meg a válogatottba Bárány Donátot

Fotó: Purger Tamás/MTI

„Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit szeretnék a pályán látni. De más erősségei is vannak. Redzic a jobb oldalon játszik ballábas létére szélsőt, keresi a kapura lövés lehetőségét, a szlovákiai góllövőlistán dobogós.

A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban, ráadásul a támadószekcióban kell, hogy legyenek opcióink a cserére, ha ez szükséges”

– mondta Marco Rossi a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón.

Bárány a legrosszabbkor sérült meg, de vajon Rossi számíthat-e rá?

A Debrecen támadóját a hétvégi MTK elleni mérkőzés 54. percében le kellett cserélni sérülés miatt, így sokan aggódtak amiatt, hogy pályára léphet-e a jereváni találkozón. Bárány klubja a hivatalos honlapján tudatta, hogy a 25 éves támadó sérülése nem komoly, így továbbra is Telkiben tartózkodik a válogatott edzőtáborában.

A válogatott edzőtáborában tartózkodó Bárány Donát az MTK ellen kapott egy rúgást, alsó hátán zúzódást szenvedett, szerencsére súlyosabb sérülést nem mutattak ki a vizsgálatok. Az ő esetében minden attól függ, mennyire csökkennek a panaszai, a nemzeti együttes szakemberei kezelik Telkiben”

– olvasható a debreceni klub honlapján.

Bárány Donát remek formában futballozik az idei szezonban

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar válogatott csütörtökön este hattól Örményország vendégeként lép pályára, vasárnap pedig délután három órától Írország ellen zárja a vb-selejtező sorozatot a Puskás Arénában.