Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Oroszország a budapesti békecsúcsról!

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott Jerevánban játszik sorsdöntő világbajnoki selejtezőt. Ha Marco Rossi együttese legyőzi az örmény válogatottat, bebiztosítja pótselejtezőt érő második helyét az F csoportban. A jó eredmény eléréshez szükség lesz a jó támadójátékra is, ebben pedig szerepet kaphat a nemzeti csapatba először meghívott Bárány Donát is, aki azonban kisebb sérülést szenvedett a Debrecen MTK elleni mérkőzésén.

A 25 éves Bárány Donát az idei szezonban 14 mérkőzésen hat gólt lőtt és két gólpasszt adott a Debrecen színeiben, játékával pedig rászolgált arra, hogy Marco Rossi először meghívja a válogatottba

Telki, 2025. szeptember 30. Marco Rossi szövetségi kapitány az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének kihirdetésén a telki edzőközpontban 2025. szeptember 30-án. MTI/Purger Tamás
Marco Rossi először hívta meg a válogatottba Bárány Donátot
Fotó: Purger Tamás/MTI

„Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit szeretnék a pályán látni. De más erősségei is vannak. Redzic a jobb oldalon játszik ballábas létére szélsőt, keresi a kapura lövés lehetőségét, a szlovákiai góllövőlistán dobogós. 

A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban, ráadásul a támadószekcióban kell, hogy legyenek opcióink a cserére, ha ez szükséges” 

mondta Marco Rossi a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón. 

Bárány a legrosszabbkor sérült meg, de vajon Rossi számíthat-e rá?

A Debrecen támadóját a hétvégi MTK elleni mérkőzés 54. percében le kellett cserélni sérülés miatt, így sokan aggódtak amiatt, hogy pályára léphet-e a jereváni találkozón. Bárány klubja a hivatalos honlapján tudatta, hogy a 25 éves támadó sérülése nem komoly, így továbbra is Telkiben tartózkodik a válogatott edzőtáborában. 

A válogatott edzőtáborában tartózkodó Bárány Donát az MTK ellen kapott egy rúgást, alsó hátán zúzódást szenvedett, szerencsére súlyosabb sérülést nem mutattak ki a vizsgálatok. Az ő esetében minden attól függ, mennyire csökkennek a panaszai, a nemzeti együttes szakemberei kezelik Telkiben” 

– olvasható a debreceni klub honlapján. 

Debrecen, 2024. február 28. Bárány Donát, a Debrecen játékosának gólöröme a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében játszott Debreceni VSC-Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. február 28-án. Jobbra csapattársa, Stefan Loncar. MTI/Czeglédi Zsolt
Bárány Donát remek formában futballozik az idei szezonban
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar válogatott csütörtökön este hattól Örményország vendégeként lép pályára, vasárnap pedig délután három órától Írország ellen zárja a vb-selejtező sorozatot a Puskás Arénában.

  • kapcsolódó cikkek:
Újabb meccsek az álom felé – két sorsdöntő vb-selejtező következik
Győztes góllal hangolt az örmények ellen Marco Rossi felfedezettje
Megvan a magyar válogatott sorsdöntő selejtezőjének játékvezetője
Itt az ideje, hogy Szoboszlai Dominik leváltsa a 40 évvel ezelőtti sikercsapat kapitányát
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!