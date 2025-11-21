A nemzetközi sajtót is bejárta Írország 3-2-es győzelme Magyarország ellen Budapesten. Mint ismert, az írek az utolsó perces góllal harcolták ki a vb-pótselejtezőt, míg a mieinknek ismét minden odalett. Arról ebben a cikkben írtunk, hogy a szomszédos országok teljesítményét látva még fájdalmasabb ez Marco Rossinak és az MLSZ-nek. Csütörtökön aztán Wayne Rooney, a Manchester United legendás csatára, jelenleg a Premier League szakértője szúrt oda a hatalmas bulit csapó íreknek.

Troy Parrott harmadik gólja után az írek hatalmas bulit csaptak Marco Rossi válogatottja előtt a Puskás Aréna gyepén

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Rossiék előtt ünneplő írek kemény kritikát kaptak

Az írek ünneplése nekem sok volt. Úgy nézett ki, mintha a világbajnokságra jutottak volna ki

– mondta Rooney a The Overlap legújabb adásában. Az angol szakértő véleményével azonban a stúdióban a többiek nem értettek egyet. Különösen az ír Roy Keane.

„Én nem tudom marasztalni a srácokat, legyőzték a portugálokat, majd elmentek a magyarokhoz, és az utolsó tíz percbe fordítottak ott. Persze még rengeteg munka van, hogy a vb-n legyünk, de ez hatalmas siker. Az elmúlt években az írek különösen idegenben szenvedtek, ezért is egy hatalmas siker ez nekünk.„

Jamie Carragher és Ian Wright is Keane szavait osztotta, hogy az ilyen pillanatokat igenis meg lehet így ünnepelni. Rooney gyorsan kisebbsgében maradt, és a témát pár percnél tovább nem is boncolgatták.