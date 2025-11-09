Live
Igaza lett a Kocaelispor elnökének, Recep Durulnak, aki a Galatasaray elleni meccs előtt adott bátor nyilatkozatot. A magyar válogatott védővel, Balogh Botonddal felálló izmiti csapat ugyanis óriási meglepetésre legyőzte a Sallai Rolandot a második félidőben a soraiban tudó sztárcsapatot.

Recep Durul, a Kocaelispor elnöke a magyar válogatott Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray elleni meccs előtt ugyanis a következőt találta mondani: „Mi jobbak vagyunk, mint az Ajax. Ez a meccs két bajnok csatája lesz, és nem úgy fogunk pályára lépni, hogy jó a döntetlen is” – szólt a bátor nyilatkozat

KOCAELI, TURKIYE - NOVEMBER 09: Roland Sallai (L) of Galatasaray in action against Tayfur Bingol (75) of Kocaelispor during the Turkish Super Lig week 12 football match between Kocaelispor and Galatasaray at Kocaeli Stadium in Kocaeli, Turkiye on November 09, 2025. Ugur Subasi / Anadolu (Photo by Ugur Subasi / Anadolu via AFP)
Sallai Roland (fehérben) sem tudott kifogni a Kocaelispor védőin
Fotó: UGUR SUBASI / ANADOLU

A klubvezető ezzel nyilván arra utalt, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban a Galata simán verte idegenben 3-0-ra az Ajaxot.

Sallaiék bánták, hogy igaza lett az elnöknek

A meccsen pedig kiderült, hogy Recep Dulut nem a levegőbe beszélt. A magyar válogatott védőt, Balogh Botondot végig a pályán tudó Kocaelispor ugyanis Daniel Agyei 45. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a Sallai Rolandot a szünetben becserélő Galatát. 

A címvédő ezzel elveszítette a veretlenségét, ráadásul lecsúszott a tabella második helyére. A Kayserispor ellen hazai pályán 4-2-re nyerő Fenerbahce egyetlen veretlenként trónol most már a tabella élén.

 

