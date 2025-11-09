Recep Durul, a Kocaelispor elnöke a magyar válogatott Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray elleni meccs előtt ugyanis a következőt találta mondani: „Mi jobbak vagyunk, mint az Ajax. Ez a meccs két bajnok csatája lesz, és nem úgy fogunk pályára lépni, hogy jó a döntetlen is” – szólt a bátor nyilatkozat.

Sallai Roland (fehérben) sem tudott kifogni a Kocaelispor védőin

Fotó: UGUR SUBASI / ANADOLU

A klubvezető ezzel nyilván arra utalt, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban a Galata simán verte idegenben 3-0-ra az Ajaxot.

Sallaiék bánták, hogy igaza lett az elnöknek

A meccsen pedig kiderült, hogy Recep Dulut nem a levegőbe beszélt. A magyar válogatott védőt, Balogh Botondot végig a pályán tudó Kocaelispor ugyanis Daniel Agyei 45. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a Sallai Rolandot a szünetben becserélő Galatát.

A címvédő ezzel elveszítette a veretlenségét, ráadásul lecsúszott a tabella második helyére. A Kayserispor ellen hazai pályán 4-2-re nyerő Fenerbahce egyetlen veretlenként trónol most már a tabella élén.