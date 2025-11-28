Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Így fogott kezet Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Most érkezett!

Rendkívüli állapot egy budapesti plázában, be kellett zárnia a boltoknak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) fegyelmi bizottsága két bajnoki mérkőzésre tiltotta el a múlt szombaton kiállított Sallai Rolandot, a listavezető Galatasaray magyar válogatott játékosát.

A 28 éves Sallai Rolandot a Genclerbirligi elleni találkozón állították ki, mivel – nem szándékosan – fejbe rúgta a szlovén Zan Zuzeket.

Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott
Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott
Fotó: MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU

Sallai Roland igazságtalan büntetést kapott?

A 64-szeres válogatott labdarúgó így hétfőn, a második helyen álló Fenerbahce elleni rangadón, illetve jövő pénteken, a Samsunspor elleni találkozón nem léphet pályára – adta hírül az MTI.

A Galatasaray a péntek délelőtti közleményében jelezte, hogy nem ért egyet a fegyelmi bizottság döntésével, hiszen Sallai nem szándékosan rúgta meg ellenfelét a hétvégi bajnokin.

A címvédő Galatasaray 13 forduló elteltével vezeti a török bajnokságot, előnye azonban egyetlen pont a Fenerbahce előtt, így a két isztambuli sztárcsapat rangadójának óriási lesz a tétje.

Roland Sallai of Galatasaray controls the ball during the Super Lig match between Galatasaray and Fenerbahce at Rams Park, Istanbul, Turkey on February 24, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Sallai Roland ezúttal nem lesz ott a pályán a Fenerbahce elleni rangadón
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Galata a Bajnokok Ligájában is érdekelt, a legrangosabb európai kupasorozatban meglepetésre kedden 1-0-ra kikapott odahaza a belga Royale Union SG együttesétől. Sallaiék a BL-alapszakaszban öt fordulót követően három győzelemmel és két vereséggel a rájátszást érő 14. helyen állnak.

Kapcsolódó cikkek

Sallaiék edzője nagyon kifakadt, nem teszik zsebre a kritikáját
Sallaiék váratlan pofont kaptak a Bajnokok Ligájában
Durván letalpalták Sallait, de egy fejrúgás miatt ő is pirosat kapott – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!