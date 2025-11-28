A 28 éves Sallai Rolandot a Genclerbirligi elleni találkozón állították ki, mivel – nem szándékosan – fejbe rúgta a szlovén Zan Zuzeket.

Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott

Fotó: MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU

Sallai Roland igazságtalan büntetést kapott?

A 64-szeres válogatott labdarúgó így hétfőn, a második helyen álló Fenerbahce elleni rangadón, illetve jövő pénteken, a Samsunspor elleni találkozón nem léphet pályára – adta hírül az MTI.

A Galatasaray a péntek délelőtti közleményében jelezte, hogy nem ért egyet a fegyelmi bizottság döntésével, hiszen Sallai nem szándékosan rúgta meg ellenfelét a hétvégi bajnokin.

A címvédő Galatasaray 13 forduló elteltével vezeti a török bajnokságot, előnye azonban egyetlen pont a Fenerbahce előtt, így a két isztambuli sztárcsapat rangadójának óriási lesz a tétje.

Sallai Roland ezúttal nem lesz ott a pályán a Fenerbahce elleni rangadón

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Galata a Bajnokok Ligájában is érdekelt, a legrangosabb európai kupasorozatban meglepetésre kedden 1-0-ra kikapott odahaza a belga Royale Union SG együttesétől. Sallaiék a BL-alapszakaszban öt fordulót követően három győzelemmel és két vereséggel a rájátszást érő 14. helyen állnak.

