Az első félidőben mindkét csapat kapufáig jutott. Sallai Roland jobbhátvédként kezdett, majd a baloldalra vezényelték át. A meccs egyetlen gólját David Promes szerezte, ezzel véget ért a Galatasaray 33 meccses hazai veretlenségi sorozata. A törökök a kilencedikek, a belgák a tizennyolcadikok a tabellán.

Sallai Roland végig a pályán volt a keddi BL-meccsen. (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images / AFP)

Nem fogta vissza magát Sallaiék edzője

Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője a nyilatkozatában a teljes spanyol bírói kart kritizálta.

Az ellenfélnél elmaradt egy második sárgás kiállítás. Nagy baj van a spanyol bírókkal! Őszintén szólva ezt láttuk. A hozzáállása… Rengetegszer megállította a játékot, miközben támadtunk

– fogalmazott Okan Buruk.

Pirosat kapott a Galatasaray újonca

A török edző maga is kapott sárgát a találkozón, de egyik játékosa még rosszabbul járt: a csereként beállt tinédzsert, Arda Ünyayt kiállították. A történések és éles kritikája ellenére Okan Buruk azért nem fogta teljesen a játékvezetésre az 1-0-s vereséget.

Nem szabad mindent a játékvezetőre fogni. Látnunk kell a saját hibáinkat. Jól küzdöttünk, de a támadásból hiányoztak az egyéni villanások, az ellenfél pedig jól védekezett

– értékelt a Bajnokok Ligája-vereség után.