„A meccs előtti napon és a meccs előtt is arról beszéltünk, hogy győzni akarunk. A célunk az volt, hogy kilenc ponttal álljunk, és feljebb lépjünk a tabellán a legjobb nyolc közé. Jelenleg a kilencedik helyen vagyunk, de a következő mérkőzés lehetőséget adhat arra, hogy betörjünk a top nyolcba. Ez az, amiről mindig álmodunk, amit mindig célul tűzünk ki és amire vágyunk” – mondta az Ajax elleni meccs után a Galatasaray és Sallai Roland edzője.

Sallai Roland végig pályán volt az Ajax elleni BL-meccsen

Fotó: JOHN THYS / AFP

Sallai Rolanddal a csapatban nyert simán a Galata

„A fejlődés mind a játékban, mind a magabiztosságban – különösen a Liverpool elleni meccs óta – kulcsfontosságú volt. Úgy érzem, a csapat visszanyerte az önbizalmát, és ez az egyik legfontosabb dolog. Az utóbbi három mérkőzésen nagyon jól játszottunk. Türelmesen játszottunk. Tudtuk, hogy az első gól után meg fog változni a játék képe” – mondta Buruk, aki mindenkivel elégedett volt.

„A teljesítményeket nézve minden játékos nagyon jól játszott. Akik kezdték, akik végigjátszották, és akik csereként álltak be – mindenki a legjobbját nyújtotta. Hálás vagyok mindenkinek. A drukkereink már a reptéren ott voltak, a szálloda előtt vártak minket, és fantasztikus hangulatot teremtettek a lelátón.”

A meccsen három gólt szerzett Victor Osimhen, aki hat góljával már vezeti a BL góllövőlistáját, így egy góllal előzi Haalandot, Kane-t és Mbappét.

„Összességében úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet. Tudtuk, mit fog csinálni az ellenfél, és mentálisan is jól felkészültünk. Természetesen nagyon boldog vagyok a góljaim miatt, de elsősorban szeretném megköszönni a csapattársaimnak, akik ismét fantasztikusan segítettek. Ebből a lendületből szeretnénk tovább építkezni. Hiszem, hogy a Bajnokok Ligája-szereplés végén nagyon boldogok leszünk – és ezért továbbra is keményen dolgozunk” – mondta Osimhen.

„Természetesen úgy gondolom, megvan bennem a képesség, hogy elérjem ezt, de ez csak a csapattársaim támogatásával lehetséges. Ők szeretnek labdával kiszolgálni, mint ahogy ma is tették. Ez csapatmunka. Hiszem, hogy a társaimmal és az ő segítségükkel valóban elérhető ez a cél – és harcolni is fogok érte” – mondta a gólkirályságól.