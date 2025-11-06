„A meccs előtti napon és a meccs előtt is arról beszéltünk, hogy győzni akarunk. A célunk az volt, hogy kilenc ponttal álljunk, és feljebb lépjünk a tabellán a legjobb nyolc közé. Jelenleg a kilencedik helyen vagyunk, de a következő mérkőzés lehetőséget adhat arra, hogy betörjünk a top nyolcba. Ez az, amiről mindig álmodunk, amit mindig célul tűzünk ki és amire vágyunk” – mondta az Ajax elleni meccs után a Galatasaray és Sallai Roland edzője.
Sallai Rolanddal a csapatban nyert simán a Galata
„A fejlődés mind a játékban, mind a magabiztosságban – különösen a Liverpool elleni meccs óta – kulcsfontosságú volt. Úgy érzem, a csapat visszanyerte az önbizalmát, és ez az egyik legfontosabb dolog. Az utóbbi három mérkőzésen nagyon jól játszottunk. Türelmesen játszottunk. Tudtuk, hogy az első gól után meg fog változni a játék képe” – mondta Buruk, aki mindenkivel elégedett volt.
„A teljesítményeket nézve minden játékos nagyon jól játszott. Akik kezdték, akik végigjátszották, és akik csereként álltak be – mindenki a legjobbját nyújtotta. Hálás vagyok mindenkinek. A drukkereink már a reptéren ott voltak, a szálloda előtt vártak minket, és fantasztikus hangulatot teremtettek a lelátón.”
A meccsen három gólt szerzett Victor Osimhen, aki hat góljával már vezeti a BL góllövőlistáját, így egy góllal előzi Haalandot, Kane-t és Mbappét.
„Összességében úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet. Tudtuk, mit fog csinálni az ellenfél, és mentálisan is jól felkészültünk. Természetesen nagyon boldog vagyok a góljaim miatt, de elsősorban szeretném megköszönni a csapattársaimnak, akik ismét fantasztikusan segítettek. Ebből a lendületből szeretnénk tovább építkezni. Hiszem, hogy a Bajnokok Ligája-szereplés végén nagyon boldogok leszünk – és ezért továbbra is keményen dolgozunk” – mondta Osimhen.
„Természetesen úgy gondolom, megvan bennem a képesség, hogy elérjem ezt, de ez csak a csapattársaim támogatásával lehetséges. Ők szeretnek labdával kiszolgálni, mint ahogy ma is tették. Ez csapatmunka. Hiszem, hogy a társaimmal és az ő segítségükkel valóban elérhető ez a cél – és harcolni is fogok érte” – mondta a gólkirályságól.
Wilfried Singo sérülésből tért vissza, így Sallai ezúttal nem a védelemben, hanem előrébb szerepelt.
„Nagyon boldog vagyok a mai győzelem miatt. Ezt az eredményt egy fantasztikus csapatteljesítménynek köszönhetjük. Idegenben nyertünk, és ez mindig különösen értékes. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy felépüljek a sérülésemből – mindenki, aki részt vett ebben, magas szinten dolgozott. Úgy érzem, jó teljesítményt nyújtottam a visszatérésem után” – mondta Singo, aki külön kiemelte csapattársa, Victor Osimhen szerepét is: „Osimhen nagyszerű játékos és fantasztikus csatár. Óriási élmény vele együtt játszani. Rengeteg mérkőzést nyer meg nekünk a góljainak köszönhetően, és nagyon boldog vagyok, hogy egy csapatban lehetünk.”
