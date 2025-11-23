A Galatasaray így is 3–2-re nyerni tudott, de Sallai Roland a lefújás pillanatában már nem volt a pályán. A meccsen a vendégek szerezték meg a vezetést, majd a második félidőben Mauro Icardi és Yilmaz góljaival gyorsan fordított a Galatasaray.

Sallai Roland mozgalmas meccsen van túl

Sallai Roland piros lapja előtt véresre rúgták a lábát

A második félidőben Sallait brutálisan letalpalták, ami után Kelven piros lapot is kapott. Ezt követően Gündogan is betalált, amire még volt válasza a vendégeknek, így alakult ki a 3–2-es végeredmény.

Sallait brutálisan felrúgták:

Sallai nin ayağı kırılmadığı için kırmızı kart göstermedi sanırım hakem pic.twitter.com/2Ci7fEnsqG pic.twitter.com/b2A655D846 — Marshall icardi (@MarshallTuncay) November 22, 2025

Így nézett ki Sallai lába a meccs után:

Sallai'nin pozisyon sonrası ayağının durumu pic.twitter.com/4KSbHzTdhF — Yakup Çınar (@yakupcinar) November 22, 2025

Sallai a meccs utolsó perceiben kapott piros lapot, amiért fejbe rúgta a szlovén Zuzeket. A játékvezető a VAR-vizsgálat után adott azonnali pirosat Sallainak, akinek korábban volt már egy sárga lapja.

Ezért kapot pirosat Sallai:

Hava topunda sallai, rakibin baş seviyesine taban gösteriyor.

IFAB “tehlikeli oyun – ciddi faullü oyun” kriterlerine göre yüksek ve kontrolsüz müdahaleler rakibin güvenliğini açıkça tehlikeye atar.



VAR doğru

Kırmızı kart isabetli karar



Galatasaray - Gençlerbirliği#GSvGB pic.twitter.com/oTMg6qxkr0 — HakemKararları (@HakemKararlarii) November 22, 2025

A Galata a Bajnokok Ligájában kedden a belga Saint-Gilloise-t fogadja majd, majd hétvégén azzal a Fenerbahcéval találkozik, amely csütörtökön a Fradit fogadja majd az Európa-ligában, itt viszont biztosan eltiltott lesz Sallai Roland, aki a szeptemberben, az írek elleni vb-selejtezőn is piros lapot kapott.