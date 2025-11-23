A Galatasaray így is 3–2-re nyerni tudott, de Sallai Roland a lefújás pillanatában már nem volt a pályán. A meccsen a vendégek szerezték meg a vezetést, majd a második félidőben Mauro Icardi és Yilmaz góljaival gyorsan fordított a Galatasaray.
Sallai Roland piros lapja előtt véresre rúgták a lábát
A második félidőben Sallait brutálisan letalpalták, ami után Kelven piros lapot is kapott. Ezt követően Gündogan is betalált, amire még volt válasza a vendégeknek, így alakult ki a 3–2-es végeredmény.
Sallait brutálisan felrúgták:
Így nézett ki Sallai lába a meccs után:
Sallai a meccs utolsó perceiben kapott piros lapot, amiért fejbe rúgta a szlovén Zuzeket. A játékvezető a VAR-vizsgálat után adott azonnali pirosat Sallainak, akinek korábban volt már egy sárga lapja.
Ezért kapot pirosat Sallai:
A Galata a Bajnokok Ligájában kedden a belga Saint-Gilloise-t fogadja majd, majd hétvégén azzal a Fenerbahcéval találkozik, amely csütörtökön a Fradit fogadja majd az Európa-ligában, itt viszont biztosan eltiltott lesz Sallai Roland, aki a szeptemberben, az írek elleni vb-selejtezőn is piros lapot kapott.
