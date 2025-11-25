A török Galatasaray a Liverpool, a Bodö/Glimt és az Ajax ellen zsinórban három győzelem után fogadta a belga Union csapatát, de meglepetésre 1-0-ra kikaptak a törökök. Sallai Roland végig a pályán volt a hazaiaknál, több poszton is szerepelt.

Sallai Roland csapata csak szenvedett

Fotó: ISA TERLI / ANADOLU

Sallai Roland csapata erőtlen volt

Az első félidőben a törökök birtokolták többet a labdát, mindkét csapat kapufáig jutott az első játékrészben. Sallai Roland jobbhátvédként kezdett, majd Unyay becserélése után a baloldalra húzódott át.

A fiatal Unyay nem tudta végigjátszani a meccset, mert a hajrában második sárgával kiállították. A meccs egyetlen gólját David Promes szerezte, így a belga csapat három pontra megközelítette a törököt, de a Galata a 9., az Union a 18. a tabellán, igaz a többi csapat csak ezt követően lép majd pályára.

A Bajnokok Ligája másik kora esti meccsén a José Mourinho vezette Benfica az Ajax otthonában nyert 2-0-ra, így megszerezte első pontjait a továbbra is pont nélküli hollandok ellen.