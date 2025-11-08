A Schäfer Andrással felálló berliniek már a mérkőzés elején jelezték, hogy a 34-szeres bajnok nem számíthat könnyű mérkőzésre, ugyanis már a 9. percben betaláltak, ám ekkor még VAR-vizsgálat után a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt.

Schäfer András remekül játszott a Bayern München ellen

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Aztán Danilho Doekhi a 27. percben már megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A Bayern hatalmas mezőnyfölényben futballozott, Luis Diaz pedig a 38. percben egyenlített egy káprázatos találattal. A Liverpool volt támadója előbb bent tartott egy kissé hosszú labdát az alapvonal előtt, majd egy finom csel után éles szögből bombázott a kapuba, ami alighanem a Bundesliga-szezon egyik legszebb gólja eddig.

Luis Diaz is NOT REAL!! WOW that's an absolutely unreal goal from nothing at all! ONE OF THE BEST GOALS OF THE SEASON!!! pic.twitter.com/tYFBhxARk0 — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) November 8, 2025

A kolumbiai légiós eredményes hetet tudhat maga mögött, mivel a hétközben duplázott, amellyel csapata 2-1-re nyert a Bajnokok Ligája-alapszakaszban a címvédő Paris Saint-Germain otthonában.

Schäferék percekre voltak a győzelemtől a Bayern München ellen

A berliniek holland hátvédje azonban a hajrában duplázni tudott, az idényben már másodszor, így a Bayernek hajtania kellett, hogy elkerülje idei első vereséget. Végül Harry Kane a 93. percben egyenlített, de a bajorok így is elveszítették százszázalékos mérlegüket, és nem sikerült beállítaniuk a Bundesliga-rekordot, amely az idény első tíz bajnokijának megnyerésére vonatkozik. Az eddigi egyetlen hasonló sorozatot szintén a Bayern érte el még a 2015/16-os idényben, a Pep Guardiola edzette csapattal. Schäfer András végig a pályán volt az Unionban.

Botlottak a topcsapatok a Bundesligában

Gulácsi Péter és Willi Orbán - mint az idényben eddig minden fordulóban - ezúttal is a kezdőben szerepelt az RB Leipzig Hoffenheim otthonában játszott mérkőzésén, s együtt örülhettek az elefántcsontparti csapattársuk, Yan Diomande 9. percben szerzett góljának. A Hoffenheim azonban még a szünet előtt fordított, sőt a 79. percben eldöntötte a mérkőzést. Ezzel megszakadt a Leipzig nyolcmeccses veretlenségi szériája a Bundesligában, Ole Werner vezetőedző együttese a szombati bajnokit megelőzően utoljára az első fordulóban kapott ki.