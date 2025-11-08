A német Wolfsburg péntek este a Werder Bremen otthonában szenvedett 2-1-es vereséget a labdarúgó Bundesliga 10. fordulójában. Dárdai Bence sérülés miatt nem volt nevezve a vendégek keretébe, a Wolfsburgnak ez már a hatodik veresége volt a bajnokságban, a kiesőzóna mindössze három pontra van, míg a Német Kupából is kiesett már az együttes. Mondjuk Schäfer András csapata, az Union Berlin sem a legjobb napjait futja.

Schäfer András és csapata, az Union Berlin nem ilyen figyelemre számított

Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

Schäferékből is viccet csinálnak

A nehéz helyzetben lévő Wolfsburgba a közösségi médiában is belerúgtak.

A lentebbi kép szerint az öt topligát figyelembe véve a Wolfsburg rendelkezik a 25. legrosszabb xGD-vel (-0.40) 90 percre vetítve. A Wolfsburg ebben a mutatóban az FBref statisztikai oldal szerint a Bundesligában a hatodik legrosszabb, míg Schäfer András csapata, az Union Berlin még rosszabb helyen van. A fővárosi alakulat a 16. listán (-0.55).

De mi is az az xGD?

Ez a statisztika a várható gólok (xG) és a várható kapott gólok modelljének a különbsége. Ha ez a szám negatív, akkor az azt jelenti, hogy egy csapat egy mérkőzésen több helyzetek kap, mint amennyit kialakít, ergo gyengébben játszik, mint az ellenfél. Hosszabb távon érdemes nézni ezt a statisztikát is, szinte mindig a legjobb xG-különbséggel rendelkező csapatok vannak harcban a bajnoki címért, hiszen ezen együttesek tudják dominálni a mérkőzéseket és több helyzetet alakítanak ki.